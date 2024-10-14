Двое волынян навеселе пытались нелегально пересечь границу с Польшей: что известно
Киев • УНН
Пограничники задержали двух нетрезвых мужчин из Нововолынска, которые пытались незаконно попасть в Польшу. Нарушители оставили двух женщин в пограничные и попытались преодолеть заградительный забор.
Вечером 13 октября пограничники задержали двух выпивших волынян, которые пытались незаконно пересечь границу с Польшей, сообщили в Госпогранслужбе Украины, передает УНН.
Детали
Как сообщается, военнослужащие отдела «Морозовичи» обнаружили неподалеку от украинско-польской границы двух мужчин, которые пытались преодолеть заградительный забор. Заметив пограничный наряд, мужчины попытались убежать, впрочем их быстро догнали пограничники.
Оказалось, что они не были одинокими - вместе с ними находились еще две женщины.
Как стало известно, четверо жителей Нововолынска отправились на отдых в лесной массив вблизи границы. После употребления алкогольных напитков мужчины, 1987 и 1997 годов рождения, решили совершить спонтанное путешествие в Польшу, оставив женщин в пограничные
На всех четырех пограничники составили административные материалы за нарушение пограничного режима. Двое мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу, предстанут перед судом.
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