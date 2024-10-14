Двое волынян навеселе пытались нелегально пересечь границу с Польшей: что известно

Вечером 13 октября пограничники задержали двух выпивших волынян, которые пытались незаконно пересечь границу с Польшей, сообщили в Госпогранслужбе Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщается, военнослужащие отдела «Морозовичи» обнаружили неподалеку от украинско-польской границы двух мужчин, которые пытались преодолеть заградительный забор. Заметив пограничный наряд, мужчины попытались убежать, впрочем их быстро догнали пограничники.

Оказалось, что они не были одинокими - вместе с ними находились еще две женщины.

Как стало известно, четверо жителей Нововолынска отправились на отдых в лесной массив вблизи границы. После употребления алкогольных напитков мужчины, 1987 и 1997 годов рождения, решили совершить спонтанное путешествие в Польшу, оставив женщин в пограничные