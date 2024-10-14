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Двое волынян навеселе пытались нелегально пересечь границу с Польшей: что известно

Двое волынян навеселе пытались нелегально пересечь границу с Польшей: что известно

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 13:32  •  4540 просмотра

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Пограничники задержали двух нетрезвых мужчин из Нововолынска, которые пытались незаконно попасть в Польшу. Нарушители оставили двух женщин в пограничные и попытались преодолеть заградительный забор.

Вечером 13 октября пограничники задержали двух выпивших волынян, которые пытались незаконно пересечь границу с Польшей, сообщили в Госпогранслужбе Украины, передает УНН

Детали 

Как сообщается, военнослужащие отдела «Морозовичи» обнаружили неподалеку от украинско-польской границы двух мужчин, которые пытались преодолеть заградительный забор. Заметив пограничный наряд, мужчины попытались убежать, впрочем их быстро догнали пограничники. 

Оказалось, что они не были одинокими - вместе с ними находились еще две женщины.

Как стало известно, четверо жителей Нововолынска отправились на отдых в лесной массив вблизи границы. После употребления алкогольных напитков мужчины, 1987 и 1997 годов рождения, решили совершить спонтанное путешествие в Польшу, оставив женщин в пограничные

- говорится в сообщении ГПСУ.

На всех четырех пограничники составили административные материалы за нарушение пограничного режима. Двое мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу, предстанут перед судом. 

7 тыс. долларов с человека: в Одесской области разоблачена схема незаконной переправки мужчин за границу14 октября 2024, 11:39 • 6555 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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