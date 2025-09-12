Двоє українців заблукали в горах Румунії: триває пошуково-рятувальна операція

Рятувальники разом із прикордонною поліцією проводять пошуково-рятувальну операцію в районі гори Полонина, щоб допомогти двом громадянам України, які заблукали. Про це повідомляє рятувальна служба повіту Марамуреш, передає УНН.

Деталі

Двоє 23-річних українців кілька днів перебували в горах без необхідних речей, зокрема засобів орієнтування. Як саме вони перетнули кордон, поки невідомо.

Чоловіки зателефонували на номер 112 і повідомили, що промокли під дощем та не можуть самостійно знайти шлях. За даними служб, вдалося встановити їхнє місцеперебування, що дозволило спрямувати туди рятувальні бригади. Але опади та погана видимість ускладнюють проведення операції.

Нагадаємо

Прикордонна поліція повідомила, що за перші сім місяців 2025 року понад 5400 громадян України незаконно перетнули кордон з Румунією.

У Карпатах прикордонники виявили два людських скелети