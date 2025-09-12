Двоє українців заблукали в горах Румунії: триває пошуково-рятувальна операція

$41.210.09
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15
11 вересня, 15:15 • 14737 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55
11 вересня, 14:55 • 25871 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
11 вересня, 14:49
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 16644 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33
11 вересня, 14:33 • 15034 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
11 вересня, 14:08
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 21551 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34
11 вересня, 12:34 • 14350 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15
11 вересня, 12:15 • 16342 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
11 вересня, 12:15
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 14424 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02
11 вересня, 11:02 • 14434 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Катер і квартири в Києві: САП вимагає конфіскації майна родини ексголови Дарницької РДА столиці
11 вересня, 14:03
У США виявили гвинтівку, з якої могли застрелити політика Чарлі Кірка. Спецагенти мають фото ймовірного кілера – ФБР
11 вересня, 14:12
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків
11 вересня, 14:57
Сійярто звинуватив Україну в погіршенні відносин між двома країнами
11 вересня, 15:13
Польща закриває кордон з білоруссю: у рф заявили ескалацію напруги та закликали Варшаву передумати
18:35
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
11 вересня, 14:55
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 14:08
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 21551 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів
11 вересня, 11:11
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
11 вересня, 05:01
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністю
10 вересня, 13:48
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 110649 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Александр Стубб
Тімоті Снайдер
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків
11 вересня, 14:57
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів
11 вересня, 11:11
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом
11 вересня, 07:32
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів
10 вересня, 12:07
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
9 вересня, 07:45
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
Saab JAS 39 Gripen
Су-30
Іл-18

Двоє українців заблукали в горах Румунії: триває пошуково-рятувальна операція

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Рятувальники та прикордонна поліція Румунії проводять пошукову операцію в районі гори Полонина. Двоє 23-річних українців заблукали в горах без необхідних речей та засобів орієнтування.

Двоє українців заблукали в горах Румунії: триває пошуково-рятувальна операція

Рятувальники разом із прикордонною поліцією проводять пошуково-рятувальну операцію в районі гори Полонина, щоб допомогти двом громадянам України, які заблукали. Про це повідомляє рятувальна служба повіту Марамуреш, передає УНН.

Деталі

Двоє 23-річних українців кілька днів перебували в горах без необхідних речей, зокрема засобів орієнтування. Як саме вони перетнули кордон, поки невідомо.

Чоловіки зателефонували на номер 112 і повідомили, що промокли під дощем та не можуть самостійно знайти шлях. За даними служб, вдалося встановити їхнє місцеперебування, що дозволило спрямувати туди рятувальні бригади. Але опади та погана видимість ускладнюють проведення операції.

Нагадаємо

Прикордонна поліція повідомила, що за перші сім місяців 2025 року понад 5400 громадян України незаконно перетнули кордон з Румунією.

У Карпатах прикордонники виявили два людських скелети27.08.25, 15:21 • 4504 перегляди

Вероніка Марченко

СуспільствоПодії
Дощі в Україні
Державний кордон України
Румунія
Україна