Двое украинцев заблудились в горах Румынии: продолжается поисково-спасательная операция

19:17 • 5484 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 14701 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 25828 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 16624 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 15019 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 21522 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 14337 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 16335 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 14422 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 14433 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзивы
Катер и квартиры в Киеве: САП требует конфискации имущества семьи экс-главы Дарницкой РГА столицы11 сентября, 14:03 • 3980 просмотра
В США обнаружили винтовку, из которой могли застрелить политика Чарли Кирка. Спецагенты имеют фото предполагаемого киллера – ФБР11 сентября, 14:12 • 3788 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 12606 просмотра
Сийярто обвинил Украину в ухудшении отношений между двумя странами11 сентября, 15:13 • 11320 просмотра
Польша закрывает границу с беларусью: в рф заявили об эскалации напряженности и призвали Варшаву передумать18:35 • 8780 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 25830 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 21524 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 35368 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 50082 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 110634 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 12630 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 35368 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 25105 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 33054 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 98038 просмотра
Ил-18

Двое украинцев заблудились в горах Румынии: продолжается поисково-спасательная операция

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Спасатели и пограничная полиция Румынии проводят поисковую операцию в районе горы Полонина. Двое 23-летних украинцев заблудились в горах без необходимых вещей и средств ориентирования.

Двое украинцев заблудились в горах Румынии: продолжается поисково-спасательная операция

Спасатели совместно с пограничной полицией проводят поисково-спасательную операцию в районе горы Полонина, чтобы помочь двум гражданам Украины, которые заблудились. Об этом сообщает спасательная служба уезда Марамуреш, передает УНН.

Детали

Двое 23-летних украинцев несколько дней находились в горах без необходимых вещей, в частности средств ориентирования. Как именно они пересекли границу, пока неизвестно.

Мужчины позвонили на номер 112 и сообщили, что промокли под дождем и не могут самостоятельно найти путь. По данным служб, удалось установить их местонахождение, что позволило направить туда спасательные бригады. Но осадки и плохая видимость затрудняют проведение операции.

Напомним

Пограничная полиция сообщила, что за первые семь месяцев 2025 года более 5400 граждан Украины незаконно пересекли границу с Румынией.

В Карпатах пограничники обнаружили два человеческих скелета27.08.25, 15:21 • 4504 просмотра

Вероника Марченко

