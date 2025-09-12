Двое украинцев заблудились в горах Румынии: продолжается поисково-спасательная операция

Спасатели совместно с пограничной полицией проводят поисково-спасательную операцию в районе горы Полонина, чтобы помочь двум гражданам Украины, которые заблудились. Об этом сообщает спасательная служба уезда Марамуреш, передает УНН.

Детали

Двое 23-летних украинцев несколько дней находились в горах без необходимых вещей, в частности средств ориентирования. Как именно они пересекли границу, пока неизвестно.

Мужчины позвонили на номер 112 и сообщили, что промокли под дождем и не могут самостоятельно найти путь. По данным служб, удалось установить их местонахождение, что позволило направить туда спасательные бригады. Но осадки и плохая видимость затрудняют проведение операции.

Напомним

Пограничная полиция сообщила, что за первые семь месяцев 2025 года более 5400 граждан Украины незаконно пересекли границу с Румынией.

