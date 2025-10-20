Два закарпатські села увійшли до рейтингу найкращих туристичних сіл світу за версією ООН
Київ • УНН
Колочава та Синевирська Поляна із Закарпаття визнані одними з 52 найкращих туристичних сіл світу за версією UNWTO. Ці населені пункти відзначені за поєднання розвитку туризму зі збереженням природи та культурної спадщини.
Деталі
Цьогоріч до переліку 52 найкращих туристичних сіл світу потрапили населені пункти з різних частин планети – Африки, Азії, Європи, Латинської Америки та Близького Сходу. Їх обрали з-поміж понад 270 заявок із 65 країн.
Україну в рейтингу представляють два села Хустського району Закарпаття – Колочава та Синевирська Поляна.
Колочава, розташована на території Національного природного парку "Синевир", лежить у гірській долині між полонинами Стримба, Дарвайка, Барвінок, Красна і Ружа. Село відоме своєю культурною спадщиною – тут налічується десять музеїв і п’ять церков, дві з яких збудовані ще наприкінці XVIII століття.
Синевирська Поляна – ще одна перлина Закарпаття, розташована поблизу озера Синевир, найбільшого в українських Карпатах. У селі діють два храми та екопарк, де утримують вовків, тигрів, левів і копитних тварин у природних умовах.
При складанні рейтингу експерти UNWTO враховували низку критеріїв, зокрема:
- збереження культурних і природних ресурсів;
- екологічну, економічну та соціальну сталість розвитку;
- рівень туристичної інфраструктури;
- безпеку, охорону здоров’я та транспортну доступність.
Крім основного списку, ще 20 сіл з усього світу долучилися до програми оновлення, що надає підтримку громадам із високим туристичним потенціалом.
Ініціатива "Найкращі туристичні села" започаткована ООН у 2021 році в межах програми "Туризм для розвитку сільських районів". Вона має на меті підтримку сталого туризму, охорону природних ландшафтів і збереження традиційних знань у сільських громадах.
