Два закарпатских села вошли в рейтинг лучших туристических деревень мира по версии ООН

$41.730.10
48.760.24
ukenru
15:34 • 32 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
14:23 • 3394 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
12:10 • 12892 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 23092 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 51002 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:16 • 27572 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 28833 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 07:07 • 10885 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 25539 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 26193 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.9м/с
82%
749мм
Популярные новости
Украина и США готовят контракт на поставку 25 систем Patriot - Зеленский20 октября, 07:56 • 20778 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 35364 просмотра
Зеленский заявил о приближении Украины к завершению войны, но есть нюансы20 октября, 08:56 • 7420 просмотра
Глава дипломатии ЕС ответила, не будет ли "пощечиной" встреча Трампа с путиным в Будапеште без европейцев20 октября, 09:15 • 15535 просмотра
Зеленский объяснил, чем путин постоянно пытается "подкупить" Трампа10:40 • 13126 просмотра
публикации
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 51002 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 35483 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 111726 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 78002 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 156462 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Алексей Гончаренко
Андрій Єрмак
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Полтавская область
Европа
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 61804 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 61645 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 80810 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 78887 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 104870 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
ATACMS
MIM-104 Patriot
МиГ-31

Два закарпатских села вошли в рейтинг лучших туристических деревень мира по версии ООН

Киев • УНН

 • 700 просмотра

Колочава и Синевирская Поляна из Закарпатья признаны одними из 52 лучших туристических деревень мира по версии UNWTO. Эти населенные пункты отмечены за сочетание развития туризма с сохранением природы и культурного наследия.

Два закарпатских села вошли в рейтинг лучших туристических деревень мира по версии ООН

Два закарпатских села – Колочава и Синевирская Поляна – вошли в рейтинг лучших туристических сел мира по версии ООН. Соответствующий список обнародовала Всемирная туристическая организация (UNWTO), которая ежегодно отмечает общины, сочетающие развитие туризма с сохранением природы и культурного наследия. Об этом пишет УНН.

Детали

В этом году в перечень 52 лучших туристических сел мира попали населенные пункты из разных частей планеты – Африки, Азии, Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока. Их выбрали из более чем 270 заявок из 65 стран.

Украину в рейтинге представляют два села Хустского района Закарпатья – Колочава и Синевирская Поляна.

Село Колочава
Село Колочава

Колочава, расположенная на территории Национального природного парка "Синевир", лежит в горной долине между полонинами Стримба, Дарвайка, Барвинок, Красная и Ружа. Село известно своим культурным наследием – здесь насчитывается десять музеев и пять церквей, две из которых построены еще в конце XVIII века.

Синевирская Поляна – еще одна жемчужина Закарпатья, расположенная вблизи озера Синевир, крупнейшего в украинских Карпатах. В селе действуют два храма и экопарк, где содержатся волки, тигры, львы и копытные животные в естественных условиях.

Озеро Синевир
Озеро Синевир

При составлении рейтинга эксперты UNWTO учитывали ряд критериев, в частности:

  • сохранение культурных и природных ресурсов;
    • экологическую, экономическую и социальную устойчивость развития;
      • уровень туристической инфраструктуры;
        • безопасность, здравоохранение и транспортную доступность.

          Помимо основного списка, еще 20 сел со всего мира присоединились к программе обновления, которая оказывает поддержку общинам с высоким туристическим потенциалом.

          Инициатива "Лучшие туристические села" начата ООН в 2021 году в рамках программы "Туризм для развития сельских районов". Она имеет целью поддержку устойчивого туризма, охрану природных ландшафтов и сохранение традиционных знаний в сельских общинах.

          Популярные пляжи Европы исчезнут через 100 лет: уровень моря растет вдвое быстрее - ученые14.10.25, 14:07 • 14836 просмотров

          Степан Гафтко

          ОбществоНовости Мира
          Тренд
          Закарпатская область
          Организация Объединенных Наций
          Азия
          Африка
          Европа
          Украина