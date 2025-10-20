Два закарпатских села вошли в рейтинг лучших туристических деревень мира по версии ООН
Киев • УНН
Колочава и Синевирская Поляна из Закарпатья признаны одними из 52 лучших туристических деревень мира по версии UNWTO. Эти населенные пункты отмечены за сочетание развития туризма с сохранением природы и культурного наследия.
Два закарпатских села – Колочава и Синевирская Поляна – вошли в рейтинг лучших туристических сел мира по версии ООН. Соответствующий список обнародовала Всемирная туристическая организация (UNWTO), которая ежегодно отмечает общины, сочетающие развитие туризма с сохранением природы и культурного наследия. Об этом пишет УНН.
Детали
В этом году в перечень 52 лучших туристических сел мира попали населенные пункты из разных частей планеты – Африки, Азии, Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока. Их выбрали из более чем 270 заявок из 65 стран.
Украину в рейтинге представляют два села Хустского района Закарпатья – Колочава и Синевирская Поляна.
Колочава, расположенная на территории Национального природного парка "Синевир", лежит в горной долине между полонинами Стримба, Дарвайка, Барвинок, Красная и Ружа. Село известно своим культурным наследием – здесь насчитывается десять музеев и пять церквей, две из которых построены еще в конце XVIII века.
Синевирская Поляна – еще одна жемчужина Закарпатья, расположенная вблизи озера Синевир, крупнейшего в украинских Карпатах. В селе действуют два храма и экопарк, где содержатся волки, тигры, львы и копытные животные в естественных условиях.
При составлении рейтинга эксперты UNWTO учитывали ряд критериев, в частности:
- сохранение культурных и природных ресурсов;
- экологическую, экономическую и социальную устойчивость развития;
- уровень туристической инфраструктуры;
- безопасность, здравоохранение и транспортную доступность.
Помимо основного списка, еще 20 сел со всего мира присоединились к программе обновления, которая оказывает поддержку общинам с высоким туристическим потенциалом.
Инициатива "Лучшие туристические села" начата ООН в 2021 году в рамках программы "Туризм для развития сельских районов". Она имеет целью поддержку устойчивого туризма, охрану природных ландшафтов и сохранение традиционных знаний в сельских общинах.
