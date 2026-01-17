Два данські винищувачі F-35 та французький літак-заправник провели навчання на південному сході Гренландії

Два данські винищувачі F-35 та французький літак-заправник MRTT виконали навчальний політ місію на південному сході Гренландії, повідомили Збройні сили Данії. Про це йдеться на сайті ЗС Данії, пише УНН.

Місією було відпрацьовувати спільні операції з дозаправкою в повітрі, польоти на великі відстані та безпеку в суворих арктичних умовах - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що маршрут для літаків проходив від винищувального крила Скридструп безпосередньо до району Кулусука на східному узбережжі Гренландії. Французький танкер прибув зі своєї бази на півдні Франції, звідки після завершення навчання повернувся до Гренландії. Під час тренувань у Північній Атлантиці літаки також пролітали повз Фарерські острови.

Нагадаємо

Військові з кількох європейських країн прибувають до Гренландії на знак підтримки. Це відбувається на тлі погроз президента США Дональда Трампа щодо придбання острова.

Трамп погрожує митом країнам, які не підтримують його плани щодо Гренландії