12:49 • 2024 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
12:29 • 3464 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
09:19 • 10063 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 20953 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 31934 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 30802 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 41630 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 26906 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 41713 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 34985 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Два данські винищувачі F-35 та французький літак-заправник провели навчання на південному сході Гренландії

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Два данські винищувачі F-35 та французький літак-заправник MRTT провели спільні навчання на південному сході Гренландії. Місією було відпрацювання дозаправки в повітрі та польотів у арктичних умовах.

Два данські винищувачі F-35 та французький літак-заправник провели навчання на південному сході Гренландії

Два данські винищувачі F-35 та французький літак-заправник MRTT виконали навчальний політ місію на південному сході Гренландії, повідомили Збройні сили Данії. Про це йдеться на сайті ЗС Данії, пише УНН.

Місією було відпрацьовувати спільні операції з дозаправкою в повітрі, польоти на великі відстані та безпеку в суворих арктичних умовах

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що маршрут для літаків проходив від винищувального крила Скридструп безпосередньо до району Кулусука на східному узбережжі Гренландії. Французький танкер прибув зі своєї бази на півдні Франції, звідки після завершення навчання повернувся до Гренландії. Під час тренувань у Північній Атлантиці літаки також пролітали повз Фарерські острови.

Нагадаємо

Військові з кількох європейських країн прибувають до Гренландії на знак підтримки. Це відбувається на тлі погроз президента США Дональда Трампа щодо придбання острова.

Трамп погрожує митом країнам, які не підтримують його плани щодо Гренландії16.01.26, 19:14 • 3656 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Техніка
Ґренландія
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Франція