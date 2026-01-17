$43.180.08
12:49 • 1966 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
12:29 • 3350 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
09:19 • 10003 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 20864 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 31856 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 30752 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 41548 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 26892 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 41699 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 34981 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Два датских истребителя F-35 и французский самолет-заправщик провели учения на юго-востоке Гренландии

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Два датских истребителя F-35 и французский самолет-заправщик MRTT провели совместные учения на юго-востоке Гренландии. Миссией была отработка дозаправки в воздухе и полетов в арктических условиях.

Два датских истребителя F-35 и французский самолет-заправщик провели учения на юго-востоке Гренландии

Два датских истребителя F-35 и французский самолет-заправщик MRTT выполнили учебный полет на юго-востоке Гренландии, сообщили Вооруженные силы Дании. Об этом говорится на сайте ВС Дании, пишет УНН.

Миссией было отработать совместные операции по дозаправке в воздухе, полеты на большие расстояния и безопасность в суровых арктических условиях

- говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут для самолетов проходил от истребительного крыла Скридструп непосредственно до района Кулусука на восточном побережье Гренландии. Французский танкер прибыл со своей базы на юге Франции, откуда после завершения обучения вернулся в Гренландию. Во время тренировок в Северной Атлантике самолеты также пролетали мимо Фарерских островов.

Напомним

Военные из нескольких европейских стран прибывают в Гренландию в знак поддержки. Это происходит на фоне угроз президента США Дональда Трампа относительно приобретения острова.

Ольга Розгон

Новости Мира
Техника
Гренландия
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Франция