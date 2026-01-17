Два датских истребителя F-35 и французский самолет-заправщик провели учения на юго-востоке Гренландии

Два датских истребителя F-35 и французский самолет-заправщик MRTT выполнили учебный полет на юго-востоке Гренландии, сообщили Вооруженные силы Дании. Об этом говорится на сайте ВС Дании, пишет УНН.

Миссией было отработать совместные операции по дозаправке в воздухе, полеты на большие расстояния и безопасность в суровых арктических условиях - говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут для самолетов проходил от истребительного крыла Скридструп непосредственно до района Кулусука на восточном побережье Гренландии. Французский танкер прибыл со своей базы на юге Франции, откуда после завершения обучения вернулся в Гренландию. Во время тренировок в Северной Атлантике самолеты также пролетали мимо Фарерских островов.

Напомним

Военные из нескольких европейских стран прибывают в Гренландию в знак поддержки. Это происходит на фоне угроз президента США Дональда Трампа относительно приобретения острова.

