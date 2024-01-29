"Думаю, скоро буде потужний договір" - Зеленський про угоду з Німеччиною щодо безпекових гарантій

Україна та Німеччина просунулися у напрямку обговорення підготовки угоди про безпекові гарантії. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, та додав, що вважає, що скоро буде потужний договір, передає кореспондент УНН.

Ми говорили (з Олафом Шольцом – ред.) про документ щодо гарантії безпеки. Для мене дуже важливо, що ми підписали з Об'єднаним Королівством, з прем'єром Сунаком. Ми говорили про це. Ми просунулися в цьому напрямку, є позитив. Я думаю, що скоро у нас буде потужний договір, потужний сигнал - розповів Зеленський.

Доповнення

24 січня повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорили домовленості між Україною та Німеччиною щодо гарантій безпеки.

Україна та Велика Британія підписали в Києві угоду про безпеку, яка діє до потенційного членства України в НАТО.