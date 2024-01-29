"Думаю, скоро буде потужний договір" - Зеленський про угоду з Німеччиною щодо безпекових гарантій
Київ • УНН
Україна та Німеччина досягли прогресу в обговоренні угоди про гарантії безпеки. Президент Зеленський вважає, що "потужна угода" буде підписана найближчим часом.
Україна та Німеччина просунулися у напрямку обговорення підготовки угоди про безпекові гарантії. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, та додав, що вважає, що скоро буде потужний договір, передає кореспондент УНН.
Ми говорили (з Олафом Шольцом – ред.) про документ щодо гарантії безпеки. Для мене дуже важливо, що ми підписали з Об'єднаним Королівством, з прем'єром Сунаком. Ми говорили про це. Ми просунулися в цьому напрямку, є позитив. Я думаю, що скоро у нас буде потужний договір, потужний сигнал
Доповнення
24 січня повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорили домовленості між Україною та Німеччиною щодо гарантій безпеки.
Україна та Велика Британія підписали в Києві угоду про безпеку, яка діє до потенційного членства України в НАТО.