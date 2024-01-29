"Думаю, скоро будет мощный договор" - Зеленский о соглашении с Германией о гарантиях безопасности
Киев • УНН
Украина и Германия достигли прогресса в обсуждении соглашения о гарантиях безопасности. Президент Зеленский считает, что "мощное соглашение" будет подписано в ближайшее время.
Украина и Германия продвинулись в направлении обсуждения подготовки соглашения о гарантиях безопасности. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD, и добавил, что считает, что скоро будет мощный договор, передает корреспондент УНН.
Мы говорили (с Олафом Шольцом - ред.) о документе по гарантиям безопасности. Для меня очень важно, что мы подписали с Соединенным Королевством, с премьером Сунаком. Мы говорили об этом. Мы продвинулись в этом направлении, есть позитив. Я думаю, что скоро у нас будет мощный договор, мощный сигнал
Дополнение
24 января сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили договоренности между Украиной и Германией по гарантиям безопасности.
Украина и Великобритания подписали в Киеве соглашение о безопасности, которое действует до потенциального членства Украины в НАТО.
"Думаю, скоро будет мощный договор" - Зеленский о соглашении с Германией о гарантиях безопасности
Украина и Германия достигли прогресса в обсуждении соглашения о гарантиях безопасности. Президент Зеленский считает, что "мощное соглашение" будет подписано в ближайшее время.
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