Дуда: "Північний потік-2" є небезпекою для України і Словаччини

Анджей Дуда наголосив, що Польща виступає незмінно проти будівництва цього газопроводу.



"Ми просто вважаємо, що це інвестиція, яка не має нічого спільного з будь-яким економічним розрахунком", - сказав Анджей Дуда.



На думку президента, "Північний потік-2" – це політичний і стратегічний проект, передусім, Росії.



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"На жаль, німецькі фірми беруть у ньому участь (у проекті – ред.) і це погана інформація", - сказав Анджей Дуда.



Також президент вважає, що те, що Європейський Союз не заблокував цієї інвестиції, показує, що європейські справи йдуть у поганому напрямку.

Анджей Дуда додав, що Варшава хоче також побудувати газопровід з норвезького континентального шельфу. На переконання польського президента, створення газопроводу "Північний потік-2" – це небезпека для України і Словаччини.



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"Це могло бути енергетично небезпечним також для Польщі, якби не наші запобіжні заходи, які ми реалізуємо", - підкреслив Дуда.

Під час дводенного візиту до Берліна Анджей Дуда зустрінеться з президентом і канцлером Німеччини, а також з місцевою Полонією. Польський лідер відвідає теж польські інвестиційні проекти у Німеччині.



Як повідомляв УНН, трубопровід “Північний потік-2” дозволить Росії використовувати свої енергетичні ресурси як зброю у відносинах з Європою, а також економічно “задушити” Україну. Це заявив в середу помічник міністра фінансів США Маршалл Біллінгслі.



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