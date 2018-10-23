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Дуда: "Північний потік-2" є небезпекою для України і Словаччини

Київ • УНН

 • 9143 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда сказав, що позиція Польщі щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2" незмінна, він несе загрозу Україні та Словаччині. Питання російсько-німецької інвестиції буде однією з тем сьогоднішніх перемовин президента Польщі з німецькими політиками під час візиту до Берліна, що почався вчора. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо".

Анджей Дуда наголосив, що Польща виступає незмінно проти будівництва цього газопроводу.

"Ми просто вважаємо, що це інвестиція, яка не має нічого спільного з будь-яким економічним розрахунком", - сказав Анджей Дуда.

На думку президента, "Північний потік-2" – це політичний і стратегічний проект, передусім, Росії.

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"На жаль, німецькі фірми беруть у ньому участь (у проекті – ред.) і це погана інформація", - сказав Анджей Дуда.

Також президент вважає, що те, що Європейський Союз не заблокував цієї інвестиції, показує, що європейські справи йдуть у поганому напрямку.

Анджей Дуда додав, що Варшава хоче також побудувати газопровід з норвезького континентального шельфу. На переконання польського президента, створення газопроводу "Північний потік-2" – це небезпека для України і Словаччини.

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"Це могло бути енергетично небезпечним також для Польщі, якби не наші запобіжні заходи, які ми реалізуємо", - підкреслив Дуда.

Під час дводенного візиту до Берліна Анджей Дуда зустрінеться з президентом і канцлером Німеччини, а також з місцевою Полонією. Польський лідер відвідає теж польські інвестиційні проекти у Німеччині.

Як повідомляв УНН, трубопровід “Північний потік-2” дозволить Росії використовувати свої енергетичні ресурси як зброю у відносинах з Європою, а також економічно “задушити” Україну. Це заявив в середу помічник міністра фінансів США Маршалл Біллінгслі.

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