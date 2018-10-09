У Nord Stream 2 заявили про завершення прокладання 100 км газогону

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У територіальних водах Німеччини та Фінляндії вже прокладено 100 км газогону "Північний потік-2". Про це повідомив речник німецько-російського консорціуму Nord Stream 2, що реалізує цей проект. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо".