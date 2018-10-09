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У Nord Stream 2 заявили про завершення прокладання 100 км газогону

У Nord Stream 2 заявили про завершення прокладання 100 км газогону

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У територіальних водах Німеччини та Фінляндії вже прокладено 100 км газогону "Північний потік-2". Про це повідомив речник німецько-російського консорціуму Nord Stream 2, що реалізує цей проект. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо".

Від минулих вихідних прокладати труби відправлено друге судно. Загальна протяжність газопроводу, яким природний газ транспортуватимуть Балтійським морем з Росії до Німеччини, має скласти 1200 км.

Речник консорціуму Nord Stream 2 AG Штеффен Еберт сказав, що реалізація інвестиції, вартість якої складає 9,5 млрд євро, відбувається згідно із графіком.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У водах Німеччини ще одне судно почало прокладання труб "Північного потоку-2" 

Нагадаємо, у липні 2018 року сенатор від штату Вайомінг, республіканець Джон Баррассо подав до Конгресу США законопроект про санкції проти “Північного потоку-2”.

Крім того, міністр енергетики США Рік Перрі не виключив можливості, що проти РФ ухвалять нові обмежувальні заходи, які торкнуться “Північного потоку-2”.

Разом з тим президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запевнив світову громадськість, що США наразі не збираються вводити санкції проти західних компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу.

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