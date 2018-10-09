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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 7337 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 69836 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117885 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125840 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 165540 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152106 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 140152 просмотра

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В Nord Stream 2 заявили о завершении прокладки 100 км газопровода

В Nord Stream 2 заявили о завершении прокладки 100 км газопровода

Киев  •  УНН

 • 12841 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. В территориальных водах Германии и Финляндии уже проложено 100 км газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщил пресс-секретарь немецко-российского консорциума Nord Stream 2, реализующего этот проект. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

С прошлых выходных прокладывать трубы отправлено второе судно. Общая протяженность газопровода, по которому природный газ будет транспортироваться Балтийским морем из России в Германию, должен составить 1200 км.

Представитель консорциума Nord Stream 2 AG Штеффен Эберт сказал, что реализация инвестиции, стоимость которой составляет 9,5 млрд евро, проходит согласно графику.

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Напомним, в июле 2018 сенатор от штата Вайоминг, республиканец Джон Баррассо подал в Конгресс США законопроект о санкциях против "Северного потока-2".

Кроме того, министр энергетики США Рик Перри не исключил возможности, что против РФ примут новые ограничительные меры, которые коснутся "Северного потока-2".

Вместе с тем президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заверил мировую общественность, что США пока не собираются вводить санкции против западных компаний, участвующих в строительстве газопровода.

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