В Nord Stream 2 заявили о завершении прокладки 100 км газопровода
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В территориальных водах Германии и Финляндии уже проложено 100 км газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщил пресс-секретарь немецко-российского консорциума Nord Stream 2, реализующего этот проект. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
С прошлых выходных прокладывать трубы отправлено второе судно. Общая протяженность газопровода, по которому природный газ будет транспортироваться Балтийским морем из России в Германию, должен составить 1200 км.
Представитель консорциума Nord Stream 2 AG Штеффен Эберт сказал, что реализация инвестиции, стоимость которой составляет 9,5 млрд евро, проходит согласно графику.
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Напомним, в июле 2018 сенатор от штата Вайоминг, республиканец Джон Баррассо подал в Конгресс США законопроект о санкциях против "Северного потока-2".
Кроме того, министр энергетики США Рик Перри не исключил возможности, что против РФ примут новые ограничительные меры, которые коснутся "Северного потока-2".
Вместе с тем президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заверил мировую общественность, что США пока не собираются вводить санкции против западных компаний, участвующих в строительстве газопровода.