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Данія проведе громадські слухання щодо маршруту "Північний потік-2"

Данія проведе громадські слухання щодо маршруту "Північний потік-2"

Київ • УНН

 • 10522 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Данське енергетичне агентство проведе громадські слухання з екологічної оцінки маршруту газопроводу "Північний потік - 2" на острові Борнхольм 14 листопада. Про це йдеться на сайті відомства, передає УНН.

Данське агентство відкрило для громадськості звіт про оцінку впливу на екологію країни ділянки газопроводу "Північний потік - 2". Залишити коментарі і поставити запитання агентству можна до 12 грудня 2018 року.

"Данське енергетичне агентство проведе відкрите засідання з екологічної оцінки на Борнхольмі 14 листопада", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, в Росії заявили, що Данія навмисно затягує видачу дозволу на будівництво "Північного потоку-2".

Нагадаємо, в Німеччині, Фінляндії та Швеції компанія Nord Stream 2 вже отримала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу.

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