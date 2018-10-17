Данія проведе громадські слухання щодо маршруту "Північний потік-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Данське енергетичне агентство проведе громадські слухання з екологічної оцінки маршруту газопроводу "Північний потік - 2" на острові Борнхольм 14 листопада. Про це йдеться на сайті відомства, передає УНН.
Данське агентство відкрило для громадськості звіт про оцінку впливу на екологію країни ділянки газопроводу "Північний потік - 2". Залишити коментарі і поставити запитання агентству можна до 12 грудня 2018 року.
"Данське енергетичне агентство проведе відкрите засідання з екологічної оцінки на Борнхольмі 14 листопада", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, в Росії заявили, що Данія навмисно затягує видачу дозволу на будівництво "Північного потоку-2".
Нагадаємо, в Німеччині, Фінляндії та Швеції компанія Nord Stream 2 вже отримала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу.