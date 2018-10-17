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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114689 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122699 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162109 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150762 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139509 просмотра

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Дания проведет общественные слушания по маршруту "Северный поток-2"

Дания проведет общественные слушания по маршруту "Северный поток-2"

Киев  •  УНН

 • 10521 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Датское энергетическое агентство проведет общественные слушания по экологической оценке маршрута газопровода "Северный поток - 2" на острове Борнхольм 14 ноября. Об этом говорится на сайте ведомства, передает УНН.

Датское агентство открыло для общественности отчет об оценке воздействия на экологию датского участка газопровода “Северный поток — 2”. Оставить комментарии и задать вопросы агентству можно до 12 декабря 2018 года.

“Датское энергетическое агентство проведет открытое заседание по экологической оценке на Борнхольме 14 ноября”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в России заявили, что Дания намеренно затягивает выдачу разрешения на строительство “Северного потока-2”.

Напомним, в Германии, Финляндии и Швеции компания Nord Stream 2 уже получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода.

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