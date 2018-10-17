Дания проведет общественные слушания по маршруту "Северный поток-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Датское энергетическое агентство проведет общественные слушания по экологической оценке маршрута газопровода "Северный поток - 2" на острове Борнхольм 14 ноября. Об этом говорится на сайте ведомства, передает УНН.
Датское агентство открыло для общественности отчет об оценке воздействия на экологию датского участка газопровода “Северный поток — 2”. Оставить комментарии и задать вопросы агентству можно до 12 декабря 2018 года.
“Датское энергетическое агентство проведет открытое заседание по экологической оценке на Борнхольме 14 ноября”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в России заявили, что Дания намеренно затягивает выдачу разрешения на строительство “Северного потока-2”.
Напомним, в Германии, Финляндии и Швеции компания Nord Stream 2 уже получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода.