Дуда: "Северный поток-2" является опасностью для Украины и Словакии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда сказал, что позиция Польши относительно строительства газопровода "Северный поток-2" неизменна, он несет угрозу Украине и Словакии. Вопрос российско-немецкой инвестиции будет одной из тем сегодняшних переговоров президента Польши с немецкими политиками во время визита в Берлин, который начался вчера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Дуда подчеркнул, что Польша выступает неизменно против строительства этого газопровода.
"Мы просто считаем, что это инвестиция, которая не имеет ничего общего с любым экономическим расчетом", - сказал Дуда.
По мнению президента, "Северный поток-2" - это политический и стратегический проект, прежде всего, России.
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"К сожалению, немецкие фирмы принимают в нем участие (в проекте - ред.) и это плохая информация", - сказал Дуда.
Также президент считает, что то, что Европейский Союз не заблокировал эти инвестиции, что показывает, что европейские дела идут в плохом направлении.
Дуда добавил, что Варшава хочет также построить газопровод из норвежского континентального шельфа. По мнению польского президента, создание газопровода "Северный поток-2" - это опасность для Украины и Словакии.
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"Это могло быть энергетически опасным и для Польши, если бы не наши меры, которые мы реализуем", - подчеркнул Дуда.
Во время двухдневного визита в Берлин Дуда встретится с президентом и канцлером Германии, а также с местной Полонией. Польский лидер посетит также польские инвестиционные проекты в Германии.
Как сообщал УНН, трубопровод "Северный поток-2" позволит России использовать свои энергетические ресурсы как оружие в отношениях с Европой, а также экономически "задушить" Украину. Это заявил в среду помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли.
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