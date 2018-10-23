Дуда: "Северный поток-2" является опасностью для Украины и Словакии

Дуда подчеркнул, что Польша выступает неизменно против строительства этого газопровода.



"Мы просто считаем, что это инвестиция, которая не имеет ничего общего с любым экономическим расчетом", - сказал Дуда.



По мнению президента, "Северный поток-2" - это политический и стратегический проект, прежде всего, России.



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"К сожалению, немецкие фирмы принимают в нем участие (в проекте - ред.) и это плохая информация", - сказал Дуда.



Также президент считает, что то, что Европейский Союз не заблокировал эти инвестиции, что показывает, что европейские дела идут в плохом направлении.

Дуда добавил, что Варшава хочет также построить газопровод из норвежского континентального шельфа. По мнению польского президента, создание газопровода "Северный поток-2" - это опасность для Украины и Словакии.



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"Это могло быть энергетически опасным и для Польши, если бы не наши меры, которые мы реализуем", - подчеркнул Дуда.

Во время двухдневного визита в Берлин Дуда встретится с президентом и канцлером Германии, а также с местной Полонией. Польский лидер посетит также польские инвестиционные проекты в Германии.



Как сообщал УНН, трубопровод "Северный поток-2" позволит России использовать свои энергетические ресурсы как оружие в отношениях с Европой, а также экономически "задушить" Украину. Это заявил в среду помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли.



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