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Польща і Словаччина виступили проти "Північного потоку-2"

Польща і Словаччина виступили проти "Північного потоку-2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Президенти Польщі Анджей Дуда та Словаччини Андрей Кіска на зустрічі очільників країн Вишеградської групи підтримали збереження санцій ЄС проти Росії та виступили проти "Північного потоку- 2". Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо". 

Президент Польщі Анджей Дуда зазначив на заключній прес-конференції, що спорудження другої гілки "Північного потоку-2", яка має з’єднати Росію з Німеччиною, відбувається всупереч інтересам частини країн Європейського Союзу, а це розбиває єдність: "Ми чітко бачимо, що це проект не бізнесового характеру, він має політичний характер; насправді він шкідливий для Європейського Союзу. Не лише тому, що вестиме до загрози енергетичній безпеці передусім нашої частини Європи та України, але й тому, що вестиме до домінування одного постачальника над усім ринком Європейського Союзу. Ми вважаємо, що з погляду інтересів усього ЄС це некорисно".

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Господар зустрічі, президент Словаччини Андрей Кіска висловив погляд, що "Північний потік-2" стане для Росії засобом шантажу стосовно України в сфері постачання газу. За його словами, європейські країни повинні прямувати до диверсифікації енергопостачання: "Ми потребуємо різноманітних джерел постачання газу. Не можемо узалежнюватися від однієї країни. Ми говоримо про це багато років. З’являються також нові проекти. Тому я не знаю, навіщо нам мати проект, який ще більше посилить залежність від російського газу".

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Польський президент Анджей Дуда заявив, що проти проекту "Північний потік-2" виступає вся Вишеградська група, проте очільники Чехії та Угорщини не захотіли на прес-конференції висловитися на цю тему.

Як повідомляв УНН, трубопровід “Північний потік-2” дозволить Росії використовувати свої енергетичні ресурси як зброю у відносинах з Європою, а також економічно “задушити” Україну. Це заявив в середу помічник міністра фінансів США Маршалл Біллінгслі.

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