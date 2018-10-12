Польша и Словакия выступили против "Северного потока-2"

Президент Польши Дуда отметил на заключительной пресс-конференции, что строительство второй ветки "Северного потока-2", которая должна соединить Россию с Германией, происходит вопреки интересам части стран Европейского Союза, а это разбивает единство: "Мы четко видим, что это проект не бизнес-характера, он имеет политический характер, на самом деле он вреден для Европейского Союза. Не только потому, что приведет к угрозе энергетической безопасности прежде всего нашей части Европы и Украины, но и потому, что приведет к доминированию одного поставщика над всем рынком Европейского Союза. Мы считаем, что с точки зрения интересов всего ЕС это бесполезно".



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Хозяин встречи, президент Словакии Андрей Киска выразил взгляд, что "Северный поток-2" станет для России средством шантажа в отношении Украины в сфере поставок газа. По его словам, европейские страны должны стремиться к диверсификации энергоснабжения: "Мы нуждаемся в различных источниках газа. Мы не можем быть зависимыми от одной страны. Мы говорим об этом много лет. Появляются также новые проекты. Поэтому я не знаю, зачем нам иметь проект, который еще больше усилит зависимость от российского газа ".



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Польский президент Дуда заявил, что против проекта "Северный поток-2" выступает вся Вышеградская группа, однако руководители Чехии и Венгрии не захотели на пресс-конференции высказаться на эту тему.



Как сообщал УНН, трубопровод "Северный поток-2" позволит России использовать свои энергетические ресурсы как оружие в отношениях с Европой, а также экономически "задушить" Украину. Это заявил в среду помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли.