Друга група українських поліцейських завершила навчання в Естонії
Київ • УНН
Минулого тижня 13 керівників української поліції пройшли навчання в Естонії, де естонські колеги ділилися досвідом реформування правоохоронних органів та сучасних управлінських практик. Про це повідомляє ERR, пише УНН.
Деталі
За словами Лиунаського префекта і керівника проєкту Валло Коппеля, головна мета курсів – підвищення управлінських і лідерських компетенцій українських поліцейських через впровадження сучасних принципів керівництва.
Хоч ми й розповідаємо про естонську поліцейську реформу та наші ціннісні орієнтири, справжня цінність цієї програми – у діалозі з українськими колегами. Ми передаємо знання, але й самі багато вчимося, особливо щодо роботи в кризових умовах
Програма включала огляд трансформації поліції Естонії, управлінські реформи, застосування сучасних принципів керівництва, розвиток організаційної культури, внутрішньої безпеки та планування подальшого розвитку.
Проєкт триватиме два роки: до 2027 року його пройдуть шість груп українських поліцейських, загалом 84 керівники вищої та середньої ланки з Національної поліції України, обласних управлінь і поліцейських шкіл. Це вже друга подібна програма, яку проводить Департамент поліції та прикордонної охорони за фінансуванням Естонського центру міжнародного співробітництва та розвитку.
