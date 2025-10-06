Друга група українських поліцейських завершила навчання в Естонії

Минулого тижня 13 керівників української поліції пройшли навчання в Естонії, де естонські колеги ділилися досвідом реформування правоохоронних органів та сучасних управлінських практик. Про це повідомляє ERR, пише УНН.

За словами Лиунаського префекта і керівника проєкту Валло Коппеля, головна мета курсів – підвищення управлінських і лідерських компетенцій українських поліцейських через впровадження сучасних принципів керівництва.

Хоч ми й розповідаємо про естонську поліцейську реформу та наші ціннісні орієнтири, справжня цінність цієї програми – у діалозі з українськими колегами. Ми передаємо знання, але й самі багато вчимося, особливо щодо роботи в кризових умовах