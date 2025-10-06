$41.230.05
Ексклюзив
12:45 • 5862 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
10:30 • 15320 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
10:10 • 18612 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 22427 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 47736 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 27648 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 35257 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 63500 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 75756 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 90948 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Друга група українських поліцейських завершила навчання в Естонії

Київ • УНН

 • 620 перегляди

13 керівників української поліції пройшли навчання в Естонії, де естонські колеги ділилися досвідом реформування правоохоронних органів. Проєкт триватиме два роки, до 2027 року його пройдуть шість груп українських поліцейських.

Друга група українських поліцейських завершила навчання в Естонії
Фото: РРА

Минулого тижня 13 керівників української поліції пройшли навчання в Естонії, де естонські колеги ділилися досвідом реформування правоохоронних органів та сучасних управлінських практик. Про це повідомляє ERR, пише УНН.

Деталі

За словами Лиунаського префекта і керівника проєкту Валло Коппеля, головна мета курсів – підвищення управлінських і лідерських компетенцій українських поліцейських через впровадження сучасних принципів керівництва. 

Хоч ми й розповідаємо про естонську поліцейську реформу та наші ціннісні орієнтири, справжня цінність цієї програми – у діалозі з українськими колегами. Ми передаємо знання, але й самі багато вчимося, особливо щодо роботи в кризових умовах 

– зазначив Коппель.

Програма включала огляд трансформації поліції Естонії, управлінські реформи, застосування сучасних принципів керівництва, розвиток організаційної культури, внутрішньої безпеки та планування подальшого розвитку.

Трамп відреагував на вторгнення російських МіГ-31 у повітряний простір Естонії20.09.25, 01:22 • 5367 переглядiв

Проєкт триватиме два роки: до 2027 року його пройдуть шість груп українських поліцейських, загалом 84 керівники вищої та середньої ланки з Національної поліції України, обласних управлінь і поліцейських шкіл. Це вже друга подібна програма, яку проводить Департамент поліції та прикордонної охорони за фінансуванням Естонського центру міжнародного співробітництва та розвитку.

Естонія викликала повіреного рф через зухвале порушення повітряного простору трьома МІГ-3119.09.25, 17:45 • 3214 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Національна поліція України
Дональд Трамп
МіГ-31
Естонія