Эксклюзив
12:45 • 5310 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
10:30 • 14585 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
10:10 • 18036 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 21876 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 46931 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 27525 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 35141 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 63429 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 75720 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 90895 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Вторая группа украинских полицейских завершила обучение в Эстонии

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 482 просмотра

13 руководителей украинской полиции прошли обучение в Эстонии, где эстонские коллеги делились опытом реформирования правоохранительных органов. Проект продлится два года, до 2027 года его пройдут шесть групп украинских полицейских.

Вторая группа украинских полицейских завершила обучение в Эстонии
Фото: РРА

На прошлой неделе 13 руководителей украинской полиции прошли обучение в Эстонии, где эстонские коллеги делились опытом реформирования правоохранительных органов и современных управленческих практик. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

Подробности

По словам Лыунаского префекта и руководителя проекта Валло Коппеля, главная цель курсов – повышение управленческих и лидерских компетенций украинских полицейских через внедрение современных принципов руководства. 

Хоть мы и рассказываем об эстонской полицейской реформе и наших ценностных ориентирах, настоящая ценность этой программы – в диалоге с украинскими коллегами. Мы передаем знания, но и сами многому учимся, особенно относительно работы в кризисных условиях 

– отметил Коппель.

Программа включала обзор трансформации полиции Эстонии, управленческие реформы, применение современных принципов руководства, развитие организационной культуры, внутренней безопасности и планирование дальнейшего развития.

Проект продлится два года: до 2027 года его пройдут шесть групп украинских полицейских, всего 84 руководителя высшего и среднего звена из Национальной полиции Украины, областных управлений и полицейских школ. Это уже вторая подобная программа, которую проводит Департамент полиции и пограничной охраны при финансировании Эстонского центра международного сотрудничества и развития.

Степан Гафтко

Новости Мира
Национальная полиция Украины
Дональд Трамп
МиГ-31
Эстония