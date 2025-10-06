Вторая группа украинских полицейских завершила обучение в Эстонии
13 руководителей украинской полиции прошли обучение в Эстонии, где эстонские коллеги делились опытом реформирования правоохранительных органов. Проект продлится два года, до 2027 года его пройдут шесть групп украинских полицейских.
На прошлой неделе 13 руководителей украинской полиции прошли обучение в Эстонии, где эстонские коллеги делились опытом реформирования правоохранительных органов и современных управленческих практик. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.
По словам Лыунаского префекта и руководителя проекта Валло Коппеля, главная цель курсов – повышение управленческих и лидерских компетенций украинских полицейских через внедрение современных принципов руководства.
Хоть мы и рассказываем об эстонской полицейской реформе и наших ценностных ориентирах, настоящая ценность этой программы – в диалоге с украинскими коллегами. Мы передаем знания, но и сами многому учимся, особенно относительно работы в кризисных условиях
Программа включала обзор трансформации полиции Эстонии, управленческие реформы, применение современных принципов руководства, развитие организационной культуры, внутренней безопасности и планирование дальнейшего развития.
Проект продлится два года: до 2027 года его пройдут шесть групп украинских полицейских, всего 84 руководителя высшего и среднего звена из Национальной полиции Украины, областных управлений и полицейских школ. Это уже вторая подобная программа, которую проводит Департамент полиции и пограничной охраны при финансировании Эстонского центра международного сотрудничества и развития.
