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Доступ пацієнтів до інноваційних лікарських засобів розширено: президент Зеленський підписав закон

Київ • УНН

 • 367 перегляди

Президент України підписав Закон № 4472-IX, що дозволяє фінансування закупівель інноваційних ліків з місцевих бюджетів та коштів медзакладів. Це розширить доступ пацієнтів, зокрема з орфанними захворюваннями, до лікування.

Доступ пацієнтів до інноваційних лікарських засобів розширено: президент Зеленський підписав закон

Документ прокладає шлях до фінансування закупівель за рахунок місцевих бюджетів та коштів медичних закладів, окрім можливостей держбюджету.

Пише УНН із посиланням на портал Верховної Ради України.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон, спрямований на розширення доступу пацієнтів до інноваційних лікарських засобів через договори керованого доступу (№ 4472-IX).

Документ передбачає можливість фінансування таких закупівель не лише з державного бюджету, а й за рахунок місцевих бюджетів та коштів медичних закладів. Це дозволить охопити лікуванням більше пацієнтів, зокрема з орфанними захворюваннями

  Нагадаємо

Президент ввів у дію рішення РНБО про зниження цін на ліки на 30% з 1 березня 2025 року. 

Президент України підписав закон №11044, що дозволяє Держпраці проводити позапланові перевірки роботодавців за заявами працівників щодо мобінгу. Закон набуде чинності через три місяці після опублікування у "Голосі України", дозволяючи перевірки трудового законодавства та законності припинення роботи.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ПолітикаЗдоров'я
Рада національної безпеки і оборони України
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
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