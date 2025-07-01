Доступ пацієнтів до інноваційних лікарських засобів розширено: президент Зеленський підписав закон

Документ прокладає шлях до фінансування закупівель за рахунок місцевих бюджетів та коштів медичних закладів, окрім можливостей держбюджету.

Пише УНН із посиланням на портал Верховної Ради України.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон, спрямований на розширення доступу пацієнтів до інноваційних лікарських засобів через договори керованого доступу (№ 4472-IX).

Документ передбачає можливість фінансування таких закупівель не лише з державного бюджету, а й за рахунок місцевих бюджетів та коштів медичних закладів. Це дозволить охопити лікуванням більше пацієнтів, зокрема з орфанними захворюваннями