Роботодавців чекають перевірки за мобінг: Зеленський підписав закон
Київ • УНН
Президент України підписав закон №11044, що дозволяє Держпраці проводити позапланові перевірки роботодавців за заявами працівників щодо мобінгу. Закон набуде чинності через три місяці після опублікування у "Голосі України", дозволяючи перевірки трудового законодавства та законності припинення роботи.
Президент України підписав закон, що дозволяє Держпраці проводити позапланові перевірки роботодавців за заявою працівників щодо мобінгу. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №11044.
Повернуто з підписом від Президента України
Відповідно до перехідних положень, закон набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування у парламентській газеті "Голос України", та вводиться в дію через три місяці з дня його опублікування.
Доповнення
В квітні Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, за яким роботодавців, які цькують працівників, чекають перевірки.
Відповідно до законопроєкту, під час дії воєнного стану Держпраці та його територіальні органи можуть здійснювати за заявою працівника або профспілки позапланові перевірки у частині додержання законодавства про працю, а також з питань виявлення неоформлених трудових відносин, вчинення мобінгу (цькування) та законності припинення трудових договорів.
Позапланові заходи державного нагляду (контролю) з питань вчинення мобінгу (цькування) не можуть здійснюватися одночасно з позаплановими заходами державного нагляду (контролю) з будь-яких інших питань
Рада ухвалила законопроєкт про перевірки за мобінг на роботі: що потрібно знати роботодавцям та працівникам 15.04.25, 15:53 • 10583 перегляди
Нагадаємо
У грудні 2022 року Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає адміністративну відповідальність за мобінг (цькування та приниження співробітників на робочому місці).