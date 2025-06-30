Работодателей ждут проверки за моббинг: Зеленский подписал закон
Киев • УНН
Президент Украины подписал закон №11044, позволяющий Гоструду проводить внеплановые проверки работодателей по заявлениям работников относительно моббинга. Закон вступит в силу через три месяца после опубликования в "Голосе Украины", разрешая проверки трудового законодательства и законности прекращения работы.
Президент Украины подписал закон, разрешающий Гоструда проводить внеплановые проверки работодателей по заявлению работников относительно моббинга. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №11044.
Возвращено с подписью от Президента Украины
Согласно переходным положениям, закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в парламентской газете "Голос Украины", и вводится в действие через три месяца со дня его опубликования.
Дополнение
В апреле Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, согласно которому работодателей, травящих работников, ждут проверки.
Согласно законопроекту, во время действия военного положения Гоструда и его территориальные органы могут осуществлять по заявлению работника или профсоюза внеплановые проверки в части соблюдения законодательства о труде, а также по вопросам выявления неоформленных трудовых отношений, совершения мобинга (травли) и законности прекращения трудовых договоров.
Внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) по вопросам совершения мобинга (травли) не могут осуществляться одновременно с внеплановыми мероприятиями государственного надзора (контроля) по каким-либо другим вопросам
Рада приняла законопроект о проверках по мобингу на работе: что нужно знать работодателям и работникам15.04.25, 15:53 • 10582 просмотра
Напомним
В декабре 2022 года Рада приняла законопроект, который предусматривает административную ответственность за моббинг (травлю и унижение сотрудников на рабочем месте).