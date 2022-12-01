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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 42755 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Від 1700 до 5100: в Україні встановили штрафи за приниження та цькування на роботі

Від 1700 до 5100: в Україні встановили штрафи за приниження та цькування на роботі

Київ • УНН

 • 1154466 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5749, який передбачає адміністративну відповідальність за мобінг (цькування та приниження співробітників на робочому місці), передає УНН із посиланням на "Слугу народу".

Цитата

«Це вже другий закон в питанні мобінгу: першим №5748 ми ввели до українського законодавства поняття мобінг, другим – запровадили покарання. Адміністративну відповідальність за це правопорушення має встановити саме окремий законопроєкт. Без цього не можна було вносити зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тож тепер буде окрема стаття за такі діяння, які сподіваюсь, зникнуть з українського суспільства», – розповіла народна депутатка «Слуги Народу», ініціаторка документа Юлія Гришина.

Додамо

Документ передбачає наступні штрафи:
1700-2550 грн або 20-40 годин громадські роботи;
3400-5100 грн або 40-60 год робіт за вчинення повторно протягом року або групою осіб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Штрафи за цькування на роботі: нардеп розповіла, як діятимуть механізми покарання

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