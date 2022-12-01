Від 1700 до 5100: в Україні встановили штрафи за приниження та цькування на роботі

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«Це вже другий закон в питанні мобінгу: першим №5748 ми ввели до українського законодавства поняття мобінг, другим – запровадили покарання. Адміністративну відповідальність за це правопорушення має встановити саме окремий законопроєкт. Без цього не можна було вносити зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тож тепер буде окрема стаття за такі діяння, які сподіваюсь, зникнуть з українського суспільства», – розповіла народна депутатка «Слуги Народу», ініціаторка документа Юлія Гришина.

Додамо

Документ передбачає наступні штрафи:

1700-2550 грн або 20-40 годин громадські роботи;

3400-5100 грн або 40-60 год робіт за вчинення повторно протягом року або групою осіб.

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