Рада приняла законопроект о проверках по мобингу на работе: что нужно знать работодателям и работникам
Киев • УНН
ВР приняла законопроект №11044, позволяющий Гоструду проводить внеплановые проверки работодателей по заявлению работников о мобинге. Закон также регулирует вопросы неоформленных трудовых отношений.
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, по которому работодателей, которые травят работников, ждут проверки.
Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11044.
Детали
№11044 - о проведении проверок в части совершения моббинга. В целом (245)
В соответствии с законопроектом, во время действия военного положения Гоструда и его территориальные органы могут осуществлять по заявлению работника или профсоюза внеплановые проверки в части соблюдения законодательства о труде, а также по вопросам выявления неоформленных трудовых отношений, совершения моббинга (травли) и законности прекращения трудовых договоров.
Внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) по вопросам совершения моббинга (травли) не могут осуществляться одновременно с внеплановыми мероприятиями государственного надзора (контроля) по любым другим вопросам
Дополнение
В декабре 2022 года Рада приняла законопроект, предусматривающий административную ответственность за моббинг (травлю и унижение сотрудников на рабочем месте).
От 1700 до 5100: в Украине установили штрафы за унижение и травлю на работе01.12.22, 18:46 • 1154473 просмотра
Напомним
Национальная образовательная платформа "Мрія" получит новые функции, направленные на защиту учеников, в частности — инструменты противодействия буллингу и повышения безопасности во время воздушных тревог.