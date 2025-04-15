Рада приняла законопроект о проверках по мобингу на работе: что нужно знать работодателям и работникам

$41.180.14
46.610.42
ukenru
Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения
11:16 • 11336 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 9876 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 15902 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 25556 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 55939 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 54011 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 32561 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 59264 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 105975 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 163500 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
5.1м/с
57%
Популярные новости

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 47701 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 39577 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 42319 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 42745 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 17188 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 11308 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 43787 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 55907 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 53990 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 163492 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 17952 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 19780 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 21513 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 23520 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 26199 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Рада приняла законопроект о проверках по мобингу на работе: что нужно знать работодателям и работникам

Киев • УНН

 • 10237 просмотра

ВР приняла законопроект №11044, позволяющий Гоструду проводить внеплановые проверки работодателей по заявлению работников о мобинге. Закон также регулирует вопросы неоформленных трудовых отношений.

Рада приняла законопроект о проверках по мобингу на работе: что нужно знать работодателям и работникам

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, по которому работодателей, которые травят работников, ждут проверки.

Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11044.

Детали

№11044 - о проведении проверок в части совершения моббинга. В целом (245)

- сообщил Железняк.

В соответствии с законопроектом, во время действия военного положения Гоструда и его территориальные органы могут осуществлять по заявлению работника или профсоюза внеплановые проверки в части соблюдения законодательства о труде, а также по вопросам выявления неоформленных трудовых отношений, совершения моббинга (травли) и законности прекращения трудовых договоров.

Внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) по вопросам совершения моббинга (травли) не могут осуществляться одновременно с внеплановыми мероприятиями государственного надзора (контроля) по любым другим вопросам

- говорится в законопроекте.

Дополнение

В декабре 2022 года Рада приняла законопроект, предусматривающий административную ответственность за моббинг (травлю и унижение сотрудников на рабочем месте).

От 1700 до 5100: в Украине установили штрафы за унижение и травлю на работе01.12.22, 18:46 • 1154473 просмотра

Напомним

Национальная образовательная платформа "Мрія" получит новые функции, направленные на защиту учеников, в частности — инструменты противодействия буллингу и повышения безопасности во время воздушных тревог.

Павел Башинский

Павел Башинский

Обществополитика
Верховная Рада
Ярослав Железняк
Украина
Brent
$65.25
Bitcoin
$83,936.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.81
Золото
$3,320.24
Ethereum
$1,580.79