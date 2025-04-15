Рада приняла законопроект о проверках по мобингу на работе: что нужно знать работодателям и работникам

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, по которому работодателей, которые травят работников, ждут проверки.

Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11044.

№11044 - о проведении проверок в части совершения моббинга. В целом (245)

В соответствии с законопроектом, во время действия военного положения Гоструда и его территориальные органы могут осуществлять по заявлению работника или профсоюза внеплановые проверки в части соблюдения законодательства о труде, а также по вопросам выявления неоформленных трудовых отношений, совершения моббинга (травли) и законности прекращения трудовых договоров.

Внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) по вопросам совершения моббинга (травли) не могут осуществляться одновременно с внеплановыми мероприятиями государственного надзора (контроля) по любым другим вопросам