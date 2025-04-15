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Financial Times

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The Guardian

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Рада ухвалила законопроєкт про перевірки за мобінг на роботі: що потрібно знати роботодавцям та працівникам

Київ • УНН

 • 10266 перегляди

ВР ухвалила законопроєкт №11044, що дозволяє Держпраці проводити позапланові перевірки роботодавців за заявою працівників щодо мобінгу. Закон також регулює питання неоформлених трудових відносин.

Рада ухвалила законопроєкт про перевірки за мобінг на роботі: що потрібно знати роботодавцям та працівникам

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, за яким роботодавців, які цькують працівників, чекають перевірки.

Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №11044.

Деталі

№11044 - щодо проведення перевірок в частині вчинення мобінгу. В цілому (245)

- повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, під час дії воєнного стану Держпраці та його територіальні органи можуть здійснювати за заявою працівника або профспілки позапланові перевірки у частині додержання законодавства про працю, а також з питань виявлення неоформлених трудових відносин, вчинення мобінгу (цькування) та законності припинення трудових договорів.

Позапланові заходи державного нагляду (контролю) з питань вчинення мобінгу (цькування) не можуть здійснюватися одночасно з позаплановими заходами державного нагляду (контролю) з будь-яких інших питань

- йдеться в законопроєкті.

Доповнення

В грудні 2022 року Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає адміністративну відповідальність за мобінг (цькування та приниження співробітників на робочому місці).

Від 1700 до 5100: в Україні встановили штрафи за приниження та цькування на роботі01.12.22, 18:46 • 1154473 перегляди

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