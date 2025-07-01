Доступ пациентов к инновационным лекарственным средствам расширен: президент Зеленский подписал закон

Документ прокладывает путь к финансированию закупок за счет местных бюджетов и средств медицинских учреждений, помимо возможностей госбюджета.

Пишет УНН со ссылкой на портал Верховной Рады Украины.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон, направленный на расширение доступа пациентов к инновационным лекарственным средствам через договоры управляемого доступа (№ 4472-IX).

Документ предусматривает возможность финансирования таких закупок не только из государственного бюджета, но и за счет местных бюджетов и средств медицинских учреждений. Это позволит охватить лечением больше пациентов, в частности с орфанными заболеваниями.

Напомним

Президент ввел в действие решение СНБО о снижении цен на лекарства на 30% с 1 марта 2025 года.

Президент Украины подписал закон №11044, позволяющий Госдепартаменту труда проводить внеплановые проверки работодателей по заявлениям работников относительно моббинга. Закон вступит в силу через три месяца после опубликования в "Голосе Украины", разрешая проверки трудового законодательства и законности прекращения работы.