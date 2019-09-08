Дослідження: фейкові новини можуть призвести до помилкових спогадів

Дослідження проводилося за тиждень до референдуму 2018 року по легалізації абортів в Ірландії, але дослідники вважають, що фейкові новини можуть мати аналогічні наслідки і в інших політичних контекстах, включаючи президентську гонку США в 2020 році.

“На дуже емоційних, партійних політичних конкурсах, таких як президентські вибори 2020 року в США, виборці можуть „пригадати“ повністю сфабриковані новини ”, - говорить провідний дослідник Джилліан Мерфі з Університетського коледжу Корка. — “Зокрема, вони, швидше за все, „згадають“ скандали, які погано відбиваються на протилежному кандидаті”.

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Дослідження є новим, тому що в ньому розглядається дезінформація і помилкові спогади в зв’язку з реальним референдумом, пояснює Мерфі.

Вона та її колеги, включаючи провідного дослідника пам’яті Елізабет Лофтус з Каліфорнійського університету в Ірвіні, набрали 3 140 осіб, що мають право голосу, і запитали їх, чи планують вони голосувати на референдумі і як.

Потім експериментатори представили кожному учаснику шість новин, дві з яких представляли собою вигадані історії, що зображують учасників кампанії по обидві сторони питання, які поводяться протизаконно або провокативно. Після прочитання кожної історії учасників запитували, чи чули вони про подію, описаному в історії раніше; якщо так, то чи повідомляли вони про те, чи були у них особливі спогади про це.

Потім дослідники повідомили виборцям, що деякі з прочитаних ними історій були сфабриковані, і запропонували учасникам визначити будь-які з повідомлень, які вони вважали підробленими. Нарешті, учасники пройшли когнітивний тест.

Майже половина респондентів повідомили про спогади принаймні про один з відмінних подій; багато з них згадували багаті подробиці сфабрикованої новинного сюжету. Особи, які виступають за легалізацію абортів, з більшою ймовірністю згадають брехня про супротивників референдуму; особи, які виступають проти легалізації абортів, швидше за запам’ятають брехня про прихильників. Багато учасників не змогли переглянути свою пам’ять навіть після того, як дізналися, що деяка інформація може бути вигаданою. А деякі учасники розповіли подробиці, які не були включені в повідомлення про помилкові спрацьовування.

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“Це демонструє легкість, з якою ми можемо підкинути ці повністю сфабриковані спогади, незважаючи на підозри виборців і навіть незважаючи на явне попередження, що їм могли бути показані фальшиві новини”, — говорить Мерфі.

Згідно з результатами, половина учасників заявила, що пам’ятає про вигадані історії та називала подробиці фейкових подій. Виборці, які виступали за легалізацію абортів, частіше згадували брехню про своїх опонентів і навпаки.

Зазначається, що деякі учасники “пам’ятали” про фейкові події навіть після того, як дізналися, що інформація була вигаданою.

Науковці планують дослідити, як неправдиві спогади пов’язані з референдумом Brexit та рухом #MeToo.

“Люди будуть діяти на основі своїх фальшивих спогадів, і часто важко переконати їх в тому, що фальшиві новини — це фальшивка, — каже Лофтус”. З зростаючої здатністю робити новини неймовірно переконливими, як ми збираємося допомогти людям уникнути введення в оману? Це проблема, над якою вчені-психологи можуть мати унікальну кваліфікацію".

Нагадаємо, вчені вважають, що в оптимістів шанси прожити довге життя вище, ніж у песимістів.