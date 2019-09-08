Дослідження: фейкові новини можуть призвести до помилкових спогадів

ukru
18:19 • 68908 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 127463 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 125726 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 187477 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 146939 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 174177 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 163223 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 129876 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173201 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 269013 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
0.6 м/с
54 %
755 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 123052 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 59707 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 91568 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 125727 перегляди
Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

18:32 • 87977 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 125727 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 187478 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 174178 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 163223 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 133716 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 68908 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 91568 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 59707 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 123052 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 114191 перегляди
Актуальне
Дослідження: фейкові новини можуть призвести до помилкових спогадів

Дослідження: фейкові новини можуть призвести до помилкових спогадів

Київ • УНН

 • 39718 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Виборці можуть сформувати помилкові спогади після перегляду фейкових новин, особливо якщо ці історії відповідають їх політичними переконаннями. Про це свідчать дані дослідження з журналу "Psychological Science", яке наводить видання Eurekalert, інформує УНН.

Дослідження проводилося за тиждень до референдуму 2018 року по легалізації абортів в Ірландії, але дослідники вважають, що фейкові новини можуть мати аналогічні наслідки і в інших політичних контекстах, включаючи президентську гонку США в 2020 році.

“На дуже емоційних, партійних політичних конкурсах, таких як президентські вибори 2020 року в США, виборці можуть „пригадати“ повністю сфабриковані новини ”, - говорить провідний дослідник Джилліан Мерфі з Університетського коледжу Корка. — “Зокрема, вони, швидше за все, „згадають“ скандали, які погано відбиваються на протилежному кандидаті”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вчені навчили бджіл складати і віднімати

Дослідження є новим, тому що в ньому розглядається дезінформація і помилкові спогади в зв’язку з реальним референдумом, пояснює Мерфі.

Вона та її колеги, включаючи провідного дослідника пам’яті Елізабет Лофтус з Каліфорнійського університету в Ірвіні, набрали 3 140 осіб, що мають право голосу, і запитали їх, чи планують вони голосувати на референдумі і як.

Потім експериментатори представили кожному учаснику шість новин, дві з яких представляли собою вигадані історії, що зображують учасників кампанії по обидві сторони питання, які поводяться протизаконно або провокативно. Після прочитання кожної історії учасників запитували, чи чули вони про подію, описаному в історії раніше; якщо так, то чи повідомляли вони про те, чи були у них особливі спогади про це.

Потім дослідники повідомили виборцям, що деякі з прочитаних ними історій були сфабриковані, і запропонували учасникам визначити будь-які з повідомлень, які вони вважали підробленими. Нарешті, учасники пройшли когнітивний тест.

Майже половина респондентів повідомили про спогади принаймні про один з відмінних подій; багато з них згадували багаті подробиці сфабрикованої новинного сюжету. Особи, які виступають за легалізацію абортів, з більшою ймовірністю згадають брехня про супротивників референдуму; особи, які виступають проти легалізації абортів, швидше за запам’ятають брехня про прихильників. Багато учасників не змогли переглянути свою пам’ять навіть після того, як дізналися, що деяка інформація може бути вигаданою. А деякі учасники розповіли подробиці, які не були включені в повідомлення про помилкові спрацьовування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дослідження: роботи деморалізують своїх колег-людей

“Це демонструє легкість, з якою ми можемо підкинути ці повністю сфабриковані спогади, незважаючи на підозри виборців і навіть незважаючи на явне попередження, що їм могли бути показані фальшиві новини”, — говорить Мерфі.

Згідно з результатами, половина учасників заявила, що пам’ятає про вигадані історії та називала подробиці фейкових подій. Виборці, які виступали за легалізацію абортів, частіше згадували брехню про своїх опонентів і навпаки.

Зазначається, що деякі учасники “пам’ятали” про фейкові події навіть після того, як дізналися, що інформація була вигаданою.

Науковці планують дослідити, як неправдиві спогади пов’язані з референдумом Brexit та рухом #MeToo.

“Люди будуть діяти на основі своїх фальшивих спогадів, і часто важко переконати їх в тому, що фальшиві новини — це фальшивка, — каже Лофтус”. З зростаючої здатністю робити новини неймовірно переконливими, як ми збираємося допомогти людям уникнути введення в оману? Це проблема, над якою вчені-психологи можуть мати унікальну кваліфікацію".

Нагадаємо, вчені вважають, що в оптимістів шанси прожити довге життя вище, ніж у песимістів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуТехнології

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,210.70
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,025.81
Ethereum
$1,974.73