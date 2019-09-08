Исследование: фейковые новости могут привести к ложным воспоминаний

Исследование проводилось за неделю до референдума 2018 года по легализации абортов в Ирландии, но исследователи считают, что фейковые новости могут иметь аналогичные последствия и в других политических контекстах, включая президентскую гонку США в 2020 году.

“На очень эмоциональных, партийных политических конкурсах, таких как президентские выборы 2020 году в США, избиратели могут „вспомнить“ полностью сфабрикованные новости”, — говорит ведущий исследователь Джиллиан Мерфи из Университетского колледжа Корка. — “В частности, они, скорее всего, „вспомнят“ скандалы, которые плохо отражаются на противоположном кандидате”.

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Исследование является новым, так как в нем рассматривается дезинформация и ложные воспоминания в связи с реальным референдумом, объясняет Мерфи.

Она и ее коллеги, включая ведущего исследователя памяти Элизабет Лофтус из Калифорнийского университета в Ирвине, набрали 3140 человек, имеющих право голоса, и спросили их, планируют ли они голосовать на референдуме и как.

Затем экспериментаторы представили каждому участнику шесть новостей, две из которых представляли собой вымышленные истории, изображающие участников кампании по обе стороны вопроса, которые ведут себя противозаконно или провокационно. После прочтения каждой истории участников спрашивали, слышали ли они о событии, описанном в истории раньше; если да, то сообщали они о том, были ли у них особые воспоминания об этом.

Затем исследователи сообщили избирателям, что некоторые из прочитанных ими историй были сфабрикованы, и предложили участникам определить любые из сообщений, которые они считали поддельными. Наконец, участники прошли когнитивный тест.

Почти половина респондентов сообщили о воспоминаниях крайней мере об одном из отличительных событий; многие из них вспоминали множество подробностей сфабрикованных новостными сюжетами. Лица, которые выступают за легализацию абортов, с большей вероятностью вспомнят ложь о противниках референдума лица, выступающие против легализации абортов, скорее запомнят ложь о сторонниках. Многие участники не смогли пересмотреть свою память даже после того, как узнали, что некоторая информация может быть выдуманной. А некоторые участники рассказали подробности, которые не были включены в сообщение о ложных срабатываний.

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“Это демонстрирует легкость, с которой мы можем подбросить эти полностью сфабрикованы воспоминания, несмотря на подозрения избирателей и даже несмотря на явное предупреждение, что им могли быть показаны фальшивые новости”, — говорит Мерфи.

Согласно результатам, половина участников заявила, что помнит про выдуманные истории и называла подробности фейковых событий. Избиратели, которые выступали за легализацию абортов, чаще вспоминали ложь о своих оппонентах и наоборот.

Отмечается, что некоторые участники “помнили” о фейковые события даже после того, как узнали, что информация была вымышленной.

Ученые планируют исследовать, как ложные воспоминания связаны с референдумом Brexit и движением #MeToo.

“Люди будут действовать на основе своих фальшивых воспоминаний, и часто трудно убедить их в том, что фальшивые новости — это фальшивка”, — говорит Лофтус. “С растущей способностью делать новости невероятно убедительными, как мы собираемся помочь людям избежать введения в заблуждение? Это проблема, над которой ученые-психологи могут иметь уникальную квалификацию”.

Напомним, ученые считают, что в оптимистов шансы прожить долгую жизнь выше, чем у пессимистов.