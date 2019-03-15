Дослідження: роботи деморалізують своїх колег-людей

КИЇВ. 15 березня. УНН. Нове дослідження вчених з Корнельського університету і Єврейського університету в Єрусалимі показало, що роботи деморалізують своїх колег-людей, роблячи їх "засмученими" і менш мотивованими. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.