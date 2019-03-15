Дослідження: роботи деморалізують своїх колег-людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Нове дослідження вчених з Корнельського університету і Єврейського університету в Єрусалимі показало, що роботи деморалізують своїх колег-людей, роблячи їх "засмученими" і менш мотивованими. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
Автомати все частіше замінюють людей на робочих місцях, де просту роботу можна легко виконати майже безкоштовно, замінивши дорогий персонал.
Інженери розробили ігровий автомат, щоб виміряти ефект цього процесу, і виявили, що люди падали духом, чим довше йшла гра.
Люди, які грали в гру проти роботів за грошові призи, були деморалізовані, бо їх обігравали настільки сильно, що вони вважали себе менш компетентними.
Нагадаємо, польські HR-фірма Antal і IT-компанія Pirxon створили "Агентство трудової зайнятості роботів". Очікується, що роботи будуть обходитися дешевше низькокваліфікованих робітників.