Исследование: роботы деморализуют своих коллег-людей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Новое исследование ученых из Корнельского университета и Еврейского университета в Иерусалиме показало, что роботы деморализуют своих коллег-людей, делая их "расстроенными" и менее мотивированными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Автоматы все чаще заменяют людей на рабочих местах, где простые работы можно легко выполнить почти бесплатно, заменив дорогостоящий персонал.
Инженеры разработали игровой автомат, чтобы измерить эффект этого процесса, и обнаружили, что люди падали духом, чем дольше игра шла.
Люди, которые играли в игру против роботов за денежные призы, были деморализованы, потому что их обыгрывали настолько сильно, что они считали себя менее компетентными.
Напомним, польские HR-фирма Antal и IT-компания Pirxon создали "Агентство трудовой занятости роботов". Ожидается, что роботы будут обходиться дешевле низкоквалифицированных рабочих.