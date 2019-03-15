Исследование: роботы деморализуют своих коллег-людей

Автоматы все чаще заменяют людей на рабочих местах, где простые работы можно легко выполнить почти бесплатно, заменив дорогостоящий персонал.

Инженеры разработали игровой автомат, чтобы измерить эффект этого процесса, и обнаружили, что люди падали духом, чем дольше игра шла.

Люди, которые играли в игру против роботов за денежные призы, были деморализованы, потому что их обыгрывали настолько сильно, что они считали себя менее компетентными.

Напомним, польские HR-фирма Antal и IT-компания Pirxon создали "Агентство трудовой занятости роботов". Ожидается, что роботы будут обходиться дешевле низкоквалифицированных рабочих.