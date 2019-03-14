В Польше создали агентство по трудоустройству роботов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Польские HR-фирма Antal и IT-компания Pirxon создали "Агентство трудовой занятости роботов". Ожидается, что роботы будут обходиться дешевле низкоквалифицированных рабочих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
Работодатели в Польше смогут брать на работу роботов. Они будут выполнять повторяющиеся и однообразные действия, а сотрудники займутся решением более сложных и ответственных задач.
В Польше 165 тысяч вакансий. С целью их заполнения HR-фирма Antal и IT-компания Pirxon создали "Агентство трудовой занятости роботов" (Agencja Pracy Robotów).
Оно будет поставлять роботов в различные организации: сначала на тестирование — от 7 до 40 дней, что меньше срока поиска работника, затем в аренду на месячную зарплату. Работодатель не будет платить за робота социальную страховку (ZUS) и другие взносы, а только ежемесячную заработную плату, аналогичную той, которую получает обычный работник.
Преимуществом робота является то, что он не берет отпуск, не болеет и может работать 24 часа в сутки, — отмечает Артур Скиба, руководитель HR-фирмы Antal.
Напомним, примерно 587 тыс. иностранцев из более 170 государств уплачивает страховые взносы в Заведения социального страхования (ZUS) в Польше. Наибольшую группу застрахованных иностранцев составляют граждане Украины. Согласно исследованию ZUS в городе Ополе, взносы на счет польского страховщика платит более 441 тыс. граждан Украины.