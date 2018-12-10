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Страховые взносы в Польше платит более 440 тыс. граждан Украины

Киев • УНН

 • 13209 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Примерно 587 тыс. иностранцев из более 170 государств уплачивает страховые взносы в Заведения социального страхования (ZUS) в Польше. Наибольшую группу застрахованных иностранцев составляют граждане Украины. Согласно исследованию ZUS в городе Ополе, взносы на счет польского страховщика платит более 441 тыс. граждан Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Страховые взносы в Польше платит более 440 тыс. граждан Украины

По словам представителя ZUS в городе Ополе Себастьяна Щурек, в течение последних четырех лет происходит постоянное увеличение числа иностранцев, которые легально работают в Польше.

"Конце 2015 года Заведение социального страхования зарегистрировало 185 тыс. застрахованных иностранцев. Ровно через год их было уже 293 тыс. Кроме того, еще 16 тыс. иностранцев открыли собственную хозяйственную деятельность. Летом этого года уже более 500 тыс. иностранцев финансировало Фонд социального страхования ( FUS), из которого выплачивают, среди прочего, пенсии и социальную помощь миллионам людей пожилого возраста. В ноябре взносы в ZUS платили уже почти 587 тыс. легально трудоустроенных иностранцев", - сказал Щурек.

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На конец 2017 года с 440 тыс. застрахованных в ZUS больше иностранных работников было в возрасте 25-29 лет - почти 80 тыс. работников в возрасте 30-34 лет было более 74 тыс. человек. В то же время польские работодатели оплатили страховые к ZUS за 293 тыс. иностранных работников.

Среди иностранцев в Польше преобладают люди трудоспособного возраста. Сейчас с почти шестисоттысячной группы более 100 тыс. - это лица в возрасте от 25 до 29 лет. Почти 96 тыс. - это люди в возрасте 30-34 лет, а в следующей возрастной группе людей, моложе 40 лет - не более 83 тыс. Иностранных работников. В каждой возрастной группе есть как минимум вдвое больше мужчин, чем женщин. Например, среди законно трудоустроенных иностранцев, которым не исполнилось 40 лет, почти 250 тыс. Мужчин и чуть более 110 тыс. женщин.

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"В начале октября польские работодатели уплачивали страховые взносы за почти 570 тыс. работников без польского гражданства. Мужчин было более 382 тыс., а женщин - почти 187 тыс. В прошлом году в декабре иностранных работников среди мужчин, при которых работодатель платил взносы в ZUS, было 292 тыс, а женщин - 148 тыс.", - сообщил Себастьян Щурек.

По данным ZUS, вторая после граждан Украины самая большая группа иностранцев, которая платит страховые взносы - это граждане Беларуси (33,6 тыс.). На следующих местах: граждане Вьетнама (8,1 тыс.), Молдовы (7,3 тыс.), России (7,3 тыс.), Грузии (5,9 тыс.), Индии (5,5 тыс. ), Китая (4,9 тыс.), Румынии (4,6 тыс.) и Италии (4,4 тыс.).

Напомним, основной страной трудоустройства украинских трудовых мигрантов остается Польша, на втором месте - Россия, однако пока растет популярность Венгрии, Чехии, а также Германии.

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