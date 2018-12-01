МЗС нарахувало до 1,8 млн українців у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. За українськими підрахунками, у Польщі перебуває приблизно 1,7-1,8 млн українців. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час спільного з польським колегою Яцеком Чапутовичем брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.
"У нас є унікальні можливості для розвитку нашого стратегічного партнерства. У Польщі, за нашими підрахунками, знаходиться 1,7-1,8 млн українців, і ця кількість, можливо, буде збільшуватись", - зазначив Клімкін.
На його думку, українці допомагають польській економіці, а трудова міграція має великий потенціал "міжлюдських зв'язків".
"Ми радіємо розвитку людських відносин. Ми раді, що громадяни України можуть працювати у нашій країні – вони докладаються до розвитку нашої держави. Ми особливо раді майже 40 тисячам студентів, які особисто навчаються у Польщі, серед них 10 тисяч звільнені від оплати за навчання. Ми вважаємо, що це досконала інвестиція в гарне майбутнє наших держав", - зазначив польський міністр закордонних справ Яцек Чапутович.
Нагадаємо, основною країною працевлаштування українських трудових мігрантів залишається Польща, на другому місці – Росія, однак наразі зростає популярність Угорщини, Чехії, а також Німеччини.