МЗС нарахувало до 1,8 млн українців у Польщі

"У нас є унікальні можливості для розвитку нашого стратегічного партнерства. У Польщі, за нашими підрахунками, знаходиться 1,7-1,8 млн українців, і ця кількість, можливо, буде збільшуватись", - зазначив Клімкін.

На його думку, українці допомагають польській економіці, а трудова міграція має великий потенціал "міжлюдських зв'язків".

"Ми радіємо розвитку людських відносин. Ми раді, що громадяни України можуть працювати у нашій країні – вони докладаються до розвитку нашої держави. Ми особливо раді майже 40 тисячам студентів, які особисто навчаються у Польщі, серед них 10 тисяч звільнені від оплати за навчання. Ми вважаємо, що це досконала інвестиція в гарне майбутнє наших держав", - зазначив польський міністр закордонних справ Яцек Чапутович.

Нагадаємо, основною країною працевлаштування українських трудових мігрантів залишається Польща, на другому місці – Росія, однак наразі зростає популярність Угорщини, Чехії, а також Німеччини.