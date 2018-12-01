МИД насчитал до 1,8 млн украинцев в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. По украинским подсчетам, в Польше находится примерно 1,7-1,8 млн украинцев. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время совместного с польским коллегой Яцеком Чапутовичем брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"У нас есть уникальные возможности для развития нашего стратегического партнерства. В Польше, по нашим подсчетам, находится 1,7-1,8 млн украинцев, и это количество, возможно, будет расти", - отметил Климкин.
По его мнению, украинцы помогают польской экономике, а трудовая миграция имеет большой потенциал "человеческих связей".
"Мы радуемся развитию человеческих отношений. Мы рады, что граждане Украины могут работать в нашей стране - они приобщаются к развитию нашего государства. Мы особенно рады почти 40 тысячам студентов, лично учащихся в Польше, среди них 10 тысяч освобожденных от оплаты за обучение. Мы считаем, что это совершенная инвестиция в хорошее будущее наших государств", - отметил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
Напомним, основной страной трудоустройства украинских трудовых мигрантов остается Польша, на втором месте - Россия, однако растет популярность Венгрии, Чехии, а также Германии.