У Польщі не очікують, що через воєнний стан з України хлинуть біженці
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Польщі не очікують збільшення потоку біженців з України у зв’язку із введенням воєнного стану на частині території країни. Про це поінформувала віце-міністр внутрішніх справ та адміністрації Рената Щенх, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
"Політик зазначила, що від вибуху російсько-українського конфлікту у 2014 році велика частина іммігрантів з України мотивувала свої клопотання про надання міжнародного захисту у Польщі побоюванням примусового відправлення до армії. Віце-голова Міністерства внутрішніх справ та адміністрації відзначила, що нині подібної ситуації в Україні немає, оскільки не було загальної мобілізації. На її думку, це означає, що збільшення числа заяв від громадян України про надання правового захисту у Польщі не буде", - пише видання.
При цьому польський чиновник підкреслила, що наразі важко сказати, як черговий конфлікт вплине на дотримання прав людини в Україні. Наразі ситуація в країні щодо цивільного населення в країні не змінилася. Щенх поінформувала, що за розвитком подій в Україні постійно стежить спеціальна група управління кризовими ситуаціями.
Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман не виключив дострокового припинення воєнного стану в разі нормалізації ситуації.
25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.