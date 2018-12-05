Гройсман не виключив дострокового припинення воєнного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман не виключив дострокового припинення воєнного стану в разі нормалізації ситуації. Про це він сьогодні сказав під час зустрічі із журналістами регіональних ЗМІ, передає УНН.
“Я думаю, що продовження чи непродовження залежить тільки від дій Росії. Якщо ми не будемо відчувати жодних загроз, то ніяких підстав для продовження воєнного стану немає. Також якщо ситуація нормалізується, можливо розглядати дострокове його припинення”, — наголосив він.
Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.