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Гройсман не исключил досрочного прекращения военного положения

Киев • УНН

 • 16066 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключил досрочного прекращения военного положения в случае нормализации ситуации. Об этом он сказал во время встречи с журналистами региональных СМИ, передает УНН.

Гройсман не исключил досрочного прекращения военного положения

"Я думаю, что продолжение или непродолжение зависит только от действий России. Если мы не будем испытывать никаких угроз, то никаких оснований для продолжения военного положения нет. Также если ситуация нормализуется, можно рассматривать досрочное его прекращение", - подчеркнул он.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

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