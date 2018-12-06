В Польше не ожидают, что из-за военного положения из Украины хлынут беженцы

"Политик отметила, что от взрыва российско-украинского конфликта в 2014 году большая часть иммигрантов из Украины мотивировала свои ходатайства о предоставлении международной защиты в Польше опаской принудительного отправления в армию. Вице-председатель Министерства внутренних дел и администрации отметила, что сейчас подобной ситуации в Украине нет, поскольку не было всеобщей мобилизации. По ее мнению, это означает, что увеличение числа заявлений от граждан Украины о предоставлении правовой защиты в Польше не будет", - пишет издание.

При этом польский чиновник подчеркнула, что пока трудно сказать, как очередной конфликт повлияет на соблюдение прав человека в Украине. Сейчас ситуация в стране в отношении гражданского населения в стране не изменилась. Щенх сообщила, что за развитием событий в Украине постоянно следит специальная группа управления кризисными ситуациями.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключил досрочного прекращения военного положения в случае нормализации ситуации.



25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также былы ранен и захвачены в плен члены их экипажей.



В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.