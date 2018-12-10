Страхові внески у Польщі сплачує понад 440 тис. громадян України

$41.400.00
45.840.00
ukru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 5296 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 16471 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 39538 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 76528 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 62985 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 77023 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 92613 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87132 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 174827 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100784 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.7м/с
53%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 22044 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 9818 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 10583 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 12107 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 19714 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 16475 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 174828 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 331525 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 264918 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 375599 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 39539 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17016 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22210 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28021 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48867 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Страхові внески у Польщі сплачує понад 440 тис. громадян України

Київ • УНН

 • 13208 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Приблизно 587 тис. іноземців з понад 170 держав сплачує страхові внески до Закладу соціального страхування (ZUS) у Польщі. Найбільшу групу застрахованих іноземців становлять громадяни України. Згідно з дослідженням ZUS у місті Ополє, внески на рахунок польського страховика сплачує понад 441 тис. громадян України. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо". 

Страхові внески у Польщі сплачує понад 440 тис. громадян України

За словами речника ZUS у місті Ополє Себастіана Щурека, протягом останніх чотирьох років відбувається постійне збільшення числа іноземців, котрі легально працюють у Польщі.

"Наприкінці 2015 року Заклад соціального страхування зареєстрував 185 тис. застрахованих іноземців. Рівно за рік їх було вже 293 тис. Крім того, ще 16 тис. іноземців відкрили власну господарську діяльність. Влітку цього року вже понад 500 тис. іноземців фінансувало Фонд соціального страхування (FUS), з якого виплачують, серед іншого, пенсії та соціальну допомогу мільйонам людей похилого віку. У листопаді внески до ZUS сплачували вже майже 587 тис. легально працевлаштованих іноземців", - сказав Щурек.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Польщі не очікують, що через воєнний стан з України хлинуть біженці

На кінець 2017 року з 440 тис. застрахованих у ZUS найбільше іноземних працівників було у віці 25-29 років – майже 80 тис. Працівників віком 30-34 років було понад 74 тис. осіб. Водночас польські працедавці сплатили страхові до ZUS за 293 тис. іноземних працівників.

Серед іноземців у Польщі переважають люди працездатного віку. Нині з майже 600-тисячної групи понад 100 тис. – це особи віком від 25 до 29 років. Майже 96 тис. – це люди у віці 30-34 років, а у наступній віковій групі людей, котрі молодші 40 років – не більше 83 тис. іноземних працівників. У кожній віковій групі є щонайменше удвічі більше чоловіків, ніж жінок. Наприклад, серед законно працевлаштованих іноземців, котрим не виповнилося 40 років, є майже 250 тис. чоловіків та трохи більше 110 тис. жінок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МЗС нарахувало до 1,8 млн українців у Польщі

"На початку жовтня польські роботодавці сплачували страхові внески за майже 570 тис. працівників без польського громадянства. Чоловіків було понад 382 тис., а жінок – майже 187 тис. Торік у грудні іноземних працівників серед чоловіків, за яких працедавець сплачував внески до ZUS, було 292 тис, а жінок – 148 тис.", - поінформував Себастіан Щурек.

За даними ZUS, друга після громадян України найбільша група іноземців, котра сплачує страхові внески, – це громадяни Білорусі (33,6 тис.). На наступних місцях: громадяни В’єтнаму (8,1 тис.), Молдови (7,3 тис.), Росії (7,3 тис.), Грузії (5,9 тис.), Індії (5,5 тис.), Китаю (4,9 тис.), Румунії (4,6 тис.) та Італії (4,4 тис.).

Нагадаємо, основною країною працевлаштування українських трудових мігрантів залишається Польща, на другому місці – Росія, однак наразі зростає популярність Угорщини, Чехії, а також Німеччини.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаНовини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,572.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,573.87