Страхові внески у Польщі сплачує понад 440 тис. громадян України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Приблизно 587 тис. іноземців з понад 170 держав сплачує страхові внески до Закладу соціального страхування (ZUS) у Польщі. Найбільшу групу застрахованих іноземців становлять громадяни України. Згідно з дослідженням ZUS у місті Ополє, внески на рахунок польського страховика сплачує понад 441 тис. громадян України. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо".
За словами речника ZUS у місті Ополє Себастіана Щурека, протягом останніх чотирьох років відбувається постійне збільшення числа іноземців, котрі легально працюють у Польщі.
"Наприкінці 2015 року Заклад соціального страхування зареєстрував 185 тис. застрахованих іноземців. Рівно за рік їх було вже 293 тис. Крім того, ще 16 тис. іноземців відкрили власну господарську діяльність. Влітку цього року вже понад 500 тис. іноземців фінансувало Фонд соціального страхування (FUS), з якого виплачують, серед іншого, пенсії та соціальну допомогу мільйонам людей похилого віку. У листопаді внески до ZUS сплачували вже майже 587 тис. легально працевлаштованих іноземців", - сказав Щурек.
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На кінець 2017 року з 440 тис. застрахованих у ZUS найбільше іноземних працівників було у віці 25-29 років – майже 80 тис. Працівників віком 30-34 років було понад 74 тис. осіб. Водночас польські працедавці сплатили страхові до ZUS за 293 тис. іноземних працівників.
Серед іноземців у Польщі переважають люди працездатного віку. Нині з майже 600-тисячної групи понад 100 тис. – це особи віком від 25 до 29 років. Майже 96 тис. – це люди у віці 30-34 років, а у наступній віковій групі людей, котрі молодші 40 років – не більше 83 тис. іноземних працівників. У кожній віковій групі є щонайменше удвічі більше чоловіків, ніж жінок. Наприклад, серед законно працевлаштованих іноземців, котрим не виповнилося 40 років, є майже 250 тис. чоловіків та трохи більше 110 тис. жінок.
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"На початку жовтня польські роботодавці сплачували страхові внески за майже 570 тис. працівників без польського громадянства. Чоловіків було понад 382 тис., а жінок – майже 187 тис. Торік у грудні іноземних працівників серед чоловіків, за яких працедавець сплачував внески до ZUS, було 292 тис, а жінок – 148 тис.", - поінформував Себастіан Щурек.
За даними ZUS, друга після громадян України найбільша група іноземців, котра сплачує страхові внески, – це громадяни Білорусі (33,6 тис.). На наступних місцях: громадяни В’єтнаму (8,1 тис.), Молдови (7,3 тис.), Росії (7,3 тис.), Грузії (5,9 тис.), Індії (5,5 тис.), Китаю (4,9 тис.), Румунії (4,6 тис.) та Італії (4,4 тис.).
Нагадаємо, основною країною працевлаштування українських трудових мігрантів залишається Польща, на другому місці – Росія, однак наразі зростає популярність Угорщини, Чехії, а також Німеччини.