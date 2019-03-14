У Польщі створили агентство з працевлаштування роботів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Польські HR-фірма Antal і IT-компанія Pirxon створили "Агентство трудової зайнятості роботів". Очікується, що роботи будуть обходитися дешевше низькокваліфікованих робітників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.
Роботодавці в Польщі зможуть брати на роботу роботів. Вони будуть виконувати повторювані і одноманітні дії, а співробітники займуться вирішенням більш складних і відповідальних завдань.
У Польщі 165 тисяч вакансій. З метою їх заповнення HR-фірма Antal і IT-компанія Pirxon створили "Агентство трудової зайнятості роботів" (Agencja Pracy Robotów).
Воно буде постачати роботів в різні організації: спочатку на тестування - від 7 до 40 днів, що менше терміну пошуку працівника, потім в оренду на місячну зарплату. Роботодавець не платитиме за робота соціальну страховку (ZUS) та інші внески, а тільки щомісячну заробітну плату, аналогічну тій, яку отримує звичайний працівник.
Перевагою робота є те, що він не бере відпустку, не хворіє і може працювати 24 години на добу, - зазначає Артур Скиба, керівник HR-фірми Antal.
Нагадаємо, приблизно 587 тис. іноземців з понад 170 держав сплачує страхові внески до Закладу соціального страхування (ZUS) у Польщі. Найбільшу групу застрахованих іноземців становлять громадяни України. Згідно з дослідженням ZUS у місті Ополє, внески на рахунок польського страховика сплачує понад 441 тис. громадян України.