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Вчені навчили бджіл складати і віднімати

Вчені навчили бджіл складати і віднімати

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Вчені з'ясували, що медоносні бджоли розуміють арифметичні дії - їх можна навчити складати і віднімати. Про це повідомляє УНН із посиланням на наукове видання Science Advances.

Комахи навчилися розпізнавати блакитний і жовтий кольори, як репрезентацію додавання і віднімання, і вибирали правильну відповідь (додавали або вичитали одиницю з декількох елементів).

Багато тварин здатні оцінювати і порівнювати кількість різних об’єктів. Деякі види, зокрема, шипманзе, макаки-резуси, голуби і папуги-жако навіть можуть додавати і віднімати числа. При цьому, деякі тварини роблять прості арифметичні дії спонтанно, їх не треба цьому вчити. Так, павуки-кругопряди можуть порахувати свою здобич і помічають, якщо частина її зникла або, навпаки, додалася. Окремі тварини розуміють більш складні концепції. Так, шимпанзе і жако, імовірно, розуміють, що таке чисельні значення, і можуть складати числа, використовуючи зображення арабських цифр або англійських символів.

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Медоносні бджоли (Apis mellifera) — модельні комахи в когнітивних дослідженнях комах — здатні вивчити деякі правила і розрізняти поняття “право-ліво”, “більше-менше”, “однаковий-різний”. Після тренування вони можуть впізнавати числа і, навіть розуміють концепцію нуля. Тому австралійські і французькі біологи під керівництвом Адріана Дайера (Adrian Dyer) з університету Мельбурну технологічного королівського університету визнали їх відповідною моделлю для вивчення складних понять — чисельних значень. Дослідники навчили бджіл розпізнавати яскравий блакитний або жовтий колір, як символи додавання і віднімання.

Вчені сконструювали Y-подібний лабіринт з одним вхідним отвором. Поруч з ним вчені поміщали картинку-стимул, на якій були зображені одна, дві або чотири геометричні фігури яскраво-блакитного кольору на сірому тлі, які символізували складання; або дві, чотири або п’ять геометричних фігур яскраво-жовтого кольору, які символізували віднімання. У внутрішніх кімнатах лабіринту бджолам потрібно було вибрати з двох картинок, з правильним чи неправильним відповіддю. При додаванні на “правильному” зображенні число фігур мало бути на одиницю більше, ніж на зображенні перед входом в лабіринт. У разі віднімання — на одиницю менше. Якщо бджола вибирала правильну відповідь, їй давали краплю цукрового сиропу, якщо неправильний — краплю хініну, речовини з гірким смаком. В експериментах брали участь 14 робочих медоносних бджіл, які виконали 100 тренувальних тестів.

Схема експерименту на зображені: А. Вирахування. Перед входом картинка з трьома фігурами, з яких одну потрібно відняти. У лабіринті праворуч — картинка з правильною відповіддю, зліва — з неправильним. В. Додавання. Перед входом картинка з двома фігурами, до яких потрібно додати одну. У лабіринті праворуч — картинка з неправильною відповіддю, зліва — з правильним.

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В основному експерименті бджолам потрібно було вибрати правильні відповіді чотири рази: двічі скласти і двічі відняти числа. При цьому правильний і неправильний відповідь кожен раз міняли місцями. Під час тесту їм не давали ні сиропу, ні хініну. В якості стимулу бджолам показували по три блакитні або жовті фігури. Під час тестів це число комахам не показували.

В основному експерименті бджоли вибирали правильні відповіді як мінімум в 63 відсотках випадків, тобто набагато частіше, ніж випадковим чином. У тестах на складання кількість правильних відповідей, в середньому, було 72,1 і 66,4 відсотка. У тестах на віднімання — 63,6 і 67,9 відсотків.

Як пишуть автори, їхні експерименти показали, що медоносні бджоли здатні використовувати кольори, як символічну репрезентацію арифметичних дій, і можуть навчитися складати і віднімати. Більш того, вони можуть успішно застосовувати отримані навички до незнайомого їм раніше числу.

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“Ви повинні вміти утримувати правила додавання і віднімання у вашій довготривалої пам’яті і одночасно маніпулювати набором заданих чисел у вашій короткочасної пам’яті”, — каже Дайер.

“Крім того, наші бджоли використовували короткочасну пам’ять, щоб вирішити арифметичні задачі. Вони, скоріше, навчилися розпізнавати плюс і мінус як абстрактні концепції, а не як наочне приладдя. Наші результати показують, що репрезентація чисел, як символів, може зустрічатися в тваринному світі набагато частіше, ніж ми думали”.

Як повідомляв УНН, у Колумбії собака навчився “купувати” в кав’ярні печиво.

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