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У Колумбії собака навчився "купувати" в кав'ярні печиво

У Колумбії собака навчився "купувати" в кав'ярні печиво

Київ • УНН

 • 49652 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. У соціальних мережах набуває популярності пес із Колумбії, який “розраховується” за печиво листям. Про це інформує УНН, з посиланнням на The Dodo.

Собака на прізвисько Чорний живе у кампусі одного з технічних інститутів Колумбії вже 5 років. Він часто навідувався до студентської кав’ярні, де його пестили і часто пригощали печивом.

Чорний став місцевою зіркою після того, як одного разу прийшов до кав’ярні з листочком у пащі, очікуючи на печиво взамін.

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“Він часто ходив до буфету і дивився, як діти дають гроші і отримують щось у відповідь. Тому одного дня раптово з’явився з листочком з дерева, виляючи хвостом і даючи зрозуміти, що хоче печива”, — розповіла викладач інституту Анжела Гарсіа Берналь.

Відтоді пес ходить до кав’ярні кожного дня і “купує” печиво.

Касири йому завжди підігрують і віддають ласощі в обмін на зелені “гроші”. Вони зазначають, що пес “платить” кожного дня. У свою чергу вони стежать, аби смаколики були безпечними для собак і встановили ліміт на покупки, аби “не допустити інфляції у листковій валюті і талії Чорного”.

Як повідомляв УНН, у США визначили "найпотворнішого" собаку у світі.

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