Гидке каченя: померанський шпіц, від якого відмовилися заводчики, став зіркою інтернету

Художниця кожен день брала свого пухнастого друга з собою на роботу в галерею, а незабаром завела йому власну сторінку в Instagram. Кеті щодня виставляла повсякденні і смішні фото Берта і сторінка песика швидко почала набирати популярність. Зараз на сторінці пухнастиків 150 тисяч підписників, а кожне фото набирає десятки тисяч лайків і сотні коментарів.

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"Мені подобається, коли люди приходять в галерею, щоб побачити Берті або коли вони приносять своїх собак на зустріч з Берті! Галерея вільна і відкрита для публіки, так що приходите і погладьте його!" - сказала художниця.

УНН зібрав добірку найпопулярніших фотографій Берті.