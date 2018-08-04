Гидке каченя: померанський шпіц, від якого відмовилися заводчики, став зіркою інтернету
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Заводчики відмовилися від 5-ти місячного померанського шпіца Берта. На їхню думку, він був занадто великий і вони не змогли б продати його. На щастя для Берта, художниця з Нью-Йорка Кеті Грейсон побачила його фото на ресурсі "Petfinder", де люди безкоштовно шукають собі вихованців і відразу вирішила його забрати. Про це вона розповіла інтернет-порталу Bored Panda, передає УНН.
Художниця кожен день брала свого пухнастого друга з собою на роботу в галерею, а незабаром завела йому власну сторінку в Instagram. Кеті щодня виставляла повсякденні і смішні фото Берта і сторінка песика швидко почала набирати популярність. Зараз на сторінці пухнастиків 150 тисяч підписників, а кожне фото набирає десятки тисяч лайків і сотні коментарів.
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"Мені подобається, коли люди приходять в галерею, щоб побачити Берті або коли вони приносять своїх собак на зустріч з Берті! Галерея вільна і відкрита для публіки, так що приходите і погладьте його!" - сказала художниця.
УНН зібрав добірку найпопулярніших фотографій Берті.