Гадкий утенок: померанский шпиц, от которого отказались заводчики, стал звездой интернета
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Заводчики отказались от 5-ти месячного померанского шпица Берта. По их мнению, он был слишком велик и они не смогли бы продать его. К счастью для Берта, художница из Нью-Йорка Кети Грейсон увидела его фото на ресурсе “Petfinder”, где люди бесплатно ищут себе питомцев и сразу решила его забрать. Об этом она рассказала интернет-порталу Bored Panda, передает УНН.
Художница каждый день брала своего пушистого друга с собой на роботу в галерею, а вскоре завела ему собственную страничку в Instagram. Кети ежедневно выставляла повседневные и смешные фото Берта и страница песика быстро начала набирать популярность. Сейчас на странице пушистика 150 тысяч подписчиков, а каждое фото набирает десятки тысяч лайков и сотни комментариев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США определили "самую уродливую" собаку в мире
“Мне нравится, когда люди приходят в галерею, чтобы увидеть Берти или когда они приносят своих собак на встречу с Берти! Галерея свободна и открыта для публики, так что приходите и погладьте его!” - сказала художница.
УНН собрал подборку самых популярных фотографий Берти.