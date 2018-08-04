Гадкий утенок: померанский шпиц, от которого отказались заводчики, стал звездой интернета

Художница каждый день брала своего пушистого друга с собой на роботу в галерею, а вскоре завела ему собственную страничку в Instagram. Кети ежедневно выставляла повседневные и смешные фото Берта и страница песика быстро начала набирать популярность. Сейчас на странице пушистика 150 тысяч подписчиков, а каждое фото набирает десятки тысяч лайков и сотни комментариев.

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“Мне нравится, когда люди приходят в галерею, чтобы увидеть Берти или когда они приносят своих собак на встречу с Берти! Галерея свободна и открыта для публики, так что приходите и погладьте его!” - сказала художница.

УНН собрал подборку самых популярных фотографий Берти.