У США визначили "найпотворнішого" собаку у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Цього тижня у Сан-Франциско в американському штаті Каліфорнія обрали переможця конкурсу "Найпотворніший собака світу". Ним cтав англійський бульдог Жа Жа, передає УНН з посиланням на Bored Panda.
Дев’ятирічний пес взяв участь у конкурсі вперше. Жа Жа народився та жив на собачій фермі, доки йому не виповнилося 5 років і його не виставили на аукціон. Його придбала організація Underdog Rescue, яка займається опікою та адаптацією собак, що не мають господарів та домівки.
Невдовзі собаку забрала Меган Брейнард з Аноки, штат Мінесота. Вона зізналася, що ні секунди не вагалася, коли взяла собаку собі додому.
"Мене справді зачарувала її прекрасна індивідуальність та особливість. Вона зовсім не така, як всі", - розповіла власниця англійського бульдога.
Як нагороду за титул Жа Жа власниця собаки отримала 1500 доларів.
Фестиваль "Найпотворніший собака світу» відбувся вже в 30 раз. В ньому беруть участь собаки, які мають особливості у тому, як виглядають. Наприклад, мала кількість шерсті, зуби, що стирчать з пащі, або довгий язик. За словами організаторів, метою конкурсу є дати світу зрозуміти, що собаки не мають відповідати певним стандартам краси, аби бути справжнім другом для людини. Минулого року переможцем став 57-кілограмовий неаполітанський мастиф Марта.
Нагадаємо, у Києві пройшов парад собак породи джек-рассел.