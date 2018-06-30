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В США определили "самую уродливую" собаку в мире

В США определили "самую уродливую" собаку в мире

Киев  •  УНН

 • 81333 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. На этой неделе в Сан-Франциско в американском штате Калифорния выбрали победителя конкурса "Самая уродливая собака в мире". Им cтал английский бульдог Жа Жа, передает УНН со ссылкой на Bored Panda.

Девятилетний пес принял участие в конкурсе впервые. Жа Жа родился и жил на собачьей ферме, пока ему не исполнилось 5 лет и его выставили на аукцион. Его приобрела организация Underdog Rescue, которая занимается опекой и адаптацией собак, не имеющих хозяев и дома.

Вскоре собаку забрала Меган Брейнард с Аноки, штат Миннесота. Она призналась, что ни секунды не колебалась, когда взяла собаку домой.

"Меня действительно очаровала ее прекрасная индивидуальность и особенность. Она совсем не такая, как все", - рассказала владелица английского бульдога.

В качестве награды за титул Жа Жа владелица собаки получила 1500 долларов.

Фестиваль "Самая уродливая собака в мире" состоялся уже в 30 раз. В нем принимают участие собаки, которые имеют особенности в том, какие они. Например, небольшое количество шерсти, зубы, торчащие из пасти, или длинный язык. По словам организаторов, целью конкурса является дать миру понять, что собаки не должны отвечать определенным стандартам красоты, чтобы быть настоящим другом для человека. В прошлом году победителем стал 57-килограммовый неаполитанский мастиф Марта.

Напомним, в Киеве прошел парад собак породы джек-рассел.

Украинские Национальные Новости

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