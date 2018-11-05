В Колумбии собака научилась "покупать" в кафе печенье
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В социальных сетях набирает популярность пес из Колумбии, который "рассчитывается" за печенье листьями. Об этом сообщает УНН, с посиланнням на The Dodo.
Собака по кличке Черный живет в кампусе одного из технических институтов Колумбии уже 5 лет. Он часто наведывался в студенческое кафе, где его гладили и часто угощали печеньем.
Черный стал местной звездой после того, как однажды пришел в кафе с листочком в пасти, ожидая печенье взамен.
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“Он часто ходил в буфет и смотрел, как дети дают деньги и получают что-то в ответ. Поэтому однажды внезапно появился с листочком из дерева, виляя хвостом и давая понять, что хочет печенья”, — рассказала преподаватель института Анжела Гарсиа Берналь.
С тех пор пес ходит в кафе каждый день и “покупает” печенье.
Кассиры ему всегда подыгрывают и отдают лакомство в обмен на зеленые “деньги”. Они отмечают, что пес “платит” каждый день. В свою очередь они следят, чтобы вкусности были безопасными для собаки, и установили лимит на покупки, чтобы “не допустить инфляции в листовой валюте и талии Черного”.
Как сообщал УНН, в США определили самую “уродливую” собаку в мире.