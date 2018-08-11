У Франції птахів долучать до прибирання парку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. На заході Франції в історичному тематичному парку в департаменті Вандея долучать шістьох граків до прибирання сміття. Про це повідомляє AFP з посиланням на президента парку, інформує УНН.
“Мета ініціативи не лише у прибиранні, адже відвідувачі зазвичай не залишають за собою сміття. Ідея також у тому, аби показати, що природа сама може навчити нас піклуватися про неї”, — сказав Ніколас де Вільєрс, директор парку.
Граки, яких відносять до родини воронових, вважаються особливо розумними птахами, і в певних умовах “полюбляють комунікувати з людьми та встановлювати контакт через гру”. Вони будуть збирати недопалки або дрібне сміття та збирати його в маленьку коробку. За це вони отримуватимуть їжу як нагороду.
Як повідомляв УНН, у Франції понад 1,5 тисячі людей евакуювали через дощі.