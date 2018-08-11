Во Франции птиц приобщат к уборке парка

“Цель инициативы не только в уборке, ведь посетители обычно не оставляют за собой мусор. Идея также в том, чтобы показать, что природа сама может научить нас заботиться о ней”, — сказал Николас де Вильерс, директор парка.

Грачи, которых относят к семейству воронов, считаются особенно умными птицами, и в определенных условиях “любят коммуницировать с людьми и устанавливать контакт через игру”. Они будут собирать окурки или мелкий мусор и собирать его в маленькую коробку. За это они будут получать пищу в качестве награды.

Как сообщал УНН, во Франции более 1,5 тысячи человек эвакуировали из-за дождей.