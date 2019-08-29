Вчені вважають, що в оптимістів шанси прожити довге життя вище, ніж у песимістів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У людей з оптимістичним настроєм набагато більше шансів прожити довге і щасливе життя, ніж у тих, хто дотримується песимістичних поглядів на життя. До такого висновку прийшла група американських учених на підставі проведеного ними дослідження, про результати якого повідомляє УНН із посиланням на BBC.
В експерименті взяли участь близько 70 тис. жінок і понад 1,5 тис. чоловіків. Фахівці зі Школи медицини університету Бостона в штаті Массачусетс спостерігали за змінами стану здоров’я добровольців в залежності від їх ставлення до життя. Крім того, учасники розповідали про рівень своєї рухової активності, смакові переваги, а також наявності шкідливих звичок, включаючи пристрасть до куріння і вживання алкоголю. Результати показали, що в середньому тривалість життя людей з оптимістичним світоглядом була на 11-15% вище, ніж у песимістів.
При цьому, як відзначають вчені, позитивно налаштовані чоловіки і жінки мали більше шансів дожити до 85 років. Як можливу причину подібного явища фахівці назвали той факт, що оптимістам простіше контролювати свої емоції. Отже, вони краще захищені від негативних наслідків стресу.
“Стрес впливає на імунну систему людини, і тому є ймовірність, що люди з позитивним настроєм здатні краще впоратися з різними інфекціями”, — підкреслив професор Брістольського університету Брюс Худ, коментуючи результати дослідження.
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“Наші результати свідчать про те, що підвищення рівня оптимізму може привести до збільшення тривалості життя і хорошого самопочуття в похилому віці”, — зазначила професор Школи медицини університету Бостона Люїнь Лі. Тому вчені рекомендують песимістам навчитися знаходити позитивні сторони в звичайних речах і представляти майбутнє, в якому все складається добре.
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