Вчені вважають, що в оптимістів шанси прожити довге життя вище, ніж у песимістів

КИЇВ. 29 серпня. УНН. У людей з оптимістичним настроєм набагато більше шансів прожити довге і щасливе життя, ніж у тих, хто дотримується песимістичних поглядів на життя. До такого висновку прийшла група американських учених на підставі проведеного ними дослідження, про результати якого повідомляє УНН із посиланням на BBC.